Haakon VIII jura la Constitución y cientos de noruegos desfilan ante féretro de Harald V

"Prometo y juro gobernar el Reino de Noruega de acuerdo con su Constitución y sus leyes, así me ayude Dios todopoderoso y omnisciente", dijo desde el podio del Parlamento Haakon VIII, junto a su hija, la princesa heredera Ingrid Alexandra.

El nuevo monarca debía de haber estado acompañado por su esposa, la reina Mette-Marit, pero ésta no pudo asistir por complicaciones derivadas del trasplante de pulmón al que fue sometida en junio y que ya le impidieron estar presente en los actos del fin de semana, informó la Casa Real de este país nórdico.

Quienes sí estuvieron en la ceremonia fueron el príncipe Sverre Magnus, hijo menor de los reyes, y la reina Sonia, viuda de Harald V, aparte del primer ministro, Jonas Gahr Støre, entre miembros del Gobierno y parlamentarios.

"Todo el país llora la muerte de un monarca que durante 35 años sirvió a su país con responsabilidad, gran valentía y una calidez única", dijo en su discurso posterior el presidente del Parlamento, Masud Gharahkhani, precedido de un minuto de silencio.

Gharahkhani resaltó la defensa "inquebrantable" de la Constitución y la democracia de Harald V, "un símbolo de seguridad, continuidad y unión", además de un "renovador".

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"Es una herencia pesada pero única la que sus majestades asumen", dijo Gharahkhani a los nuevos reyes.

La ceremonia, que duró alrededor de veinte minutos, finalizó con todos los asistentes cantando el himno real "Kongesangen" (La canción del rey).

Se trata de un acto tradicional arraigado en el siglo XIX y que se había celebrado por última vez el 21 de enero de 1991, cuando Harald V juró la Constitución cuatro días después de la muerte de su padre, Olav V.

La princesa heredera también hizo un juramento similar en el Parlamento, aunque en su caso por escrito.

Haakon VII había llegado al Storting desde el Palacio Real en un coche de lujo modelo Lincoln Continental 1966 descapotable, el mismo usado en las bodas de Harald y Sonia y de Haakon y Mette-Marit.

Miles de personas acompañaron al monarca en su recorrido en coche por el centro de Oslo.

El nuevo monarca recibió también las felicitaciones, entre otros, del rey Carlos XVI Gustavo de Suecia, su padrino, quien mostró también su "gran pena" por la muerte de Harald V y habló de "un duro golpe para Noruega".

"Espero que sientas el gran apoyo de tu padrino, de tu familia sueca y de todo el pueblo sueco ahora que has asumido tu puesto como rey de Noruega", señaló en un comunicado Carlos XVI Gustavo.

Cientos de personas se acercaron este martes al Palacio Real de Oslo para visitar la capilla ardiente de Harald V, que permanecerá abierta desde este martes y hasta el día 9, la víspera del entierro del que era el monarca más longevo de Europa.

Horas antes de la apertura de la capilla a las 14.00 (12.00 GMT), muchas personas hacían cola ya delante de ella, informó la televisión pública NRK.

El féretro había llegado la víspera a la capilla tras una procesión en la que cargaron con los restos del monarca sus familiares más cercanos, incluido el nuevo rey, Haakon VIII.

Según un sondeo difundido hoy por NRK, el 72 % de los noruegos está a favor de la monarquía, ocho puntos más que en la anterior encuesta de la televisión pública, realizada en mayo pasado.