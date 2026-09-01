Julieta Venegas y Brenda Navarro encabezan el festival independiente Back to the Book

Si el año pasado participaron 67 editoriales y 50 invitados y contó con más de 12.000 visitantes -frente a los 7.000 de 2024-, este año el festival impulsado por la Librería Altamarea sigue creciendo.

La cita la inaugurará el viernes la cantante mexicana Julieta Venegas, que presentará su libro de memorias 'Norteña. Memorias del comienzo' (Las afueras).

El sábado destacan entre las presentaciones la del historietista Paco Roca, con 'El viaje' (Astiberri) y la de Cheon Myeong-kwan, que presentará 'Ballena' (SHIRO), la obra con la que fue finalista del International Booker Prize en 2023, junto a Choi Jin-young, que hablará de 'Hacia donde se pone el sol' (SHIRO), su primera novela traducida al castellano.

El festival concluirá el domingo con Solla Sobra, autora revelación del año pasado en España con 'Comerás flores' (Libros del Asteroide), José Ovejero, Moderna de Pueblo o María Hesse, entre otros.

El programa cultural incluye talleres, conversaciones, clubes de lectura y presentaciones con autores como Lucía Solla Sobral, Lana Corujo, Marta Sanz, Irene Cuevas, Mónica Ojeda, José Ovejero, Jon Bilbao, Pilar Adón o los surcoreanos Cheon Myeong-Kwan, Choi Jin-young, entre otros muchos.

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Además de editoriales de España, Argentina, Colombia, Chile y México, este año participarán sellos de Berlín y Nueva York.

Como novedad, la cita apuesta por la internacionalización de la literatura en lengua española a través de la creación de un programa de formación para editores europeos y citas enfocadas en la compraventa de derechos.