La economía brasileña modera su crecimiento al 0,5 % en el segundo trimestre

El resultado va en línea con las previsiones del mercado, que proyectaba una expansión del producto interior bruto (PIB) de entre el 0,3 % y el 0,5 % entre abril y junio.

El PIB creció a su vez un 2 % en comparación con el segundo trimestre de 2025, de acuerdo con los datos divulgados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

El sector agropecuario fue nuevamente el gran impulsor del país suramericano, al avanzar un 2,8 % en el segundo trimestre de 2026 frente al primero.

La industria y los servicios se mantuvieron prácticamente estables, con subidas del 0,1 % y el 0,2 %, respectivamente.

Además, el consumo de las familias se redujo un 0,4 % y los gastos del Gobierno crecieron apenas un 0,4 %, mientras que las inversiones repuntaron un 1,2 %.

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Los datos reflejan el enfriamiento de la economía brasileña, en fase de desaceleración desde el año pasado, cuando creció un 2,3 % frente al 3,4 % reportado en 2024.

El crecimiento interanual del país se ubica ahora en el 1,9 %.

Para este 2026 las previsiones del mercado indican que Brasil continuará por la senda de la desaceleración, con un crecimiento anual ligeramente por debajo del 2 %.

Entre los factores que están lastrando el PIB brasileño están los altos tipos oficiales de interés, actualmente en el 14,0 % anual.

El elevado coste del dinero, que el Banco Central de Brasil atribuye a la situación fiscal del país y a la incertidumbre en el escenario internacional, está cortando el flujo del crédito, con impactos ya visibles en la industria y el sector servicios.

A ello hay que sumarle las turbulencias en el tablero geopolítico como consecuencia de la guerra en Oriente Medio, que ha presionado los precios de los combustibles y, en consecuencia, la inflación.

La inflación se sitúa ahora en Brasil en el 4,44 % interanual, muy cerca del techo de la meta para este año, que es de 4,5 %, en un momento en que el país se prepara para las elecciones presidenciales, regionales y legislativas de octubre.

Con todo, el menor crecimiento económico aún no se ha sentido en el mercado laboral, que ha mostrado una enorme resiliencia. La tasa de desempleo continúa a la baja y en julio fue del 5,3 % de la población activa, con récord histórico de personas ocupadas.