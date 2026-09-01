La tormenta tropical Edouard toca tierra en Luisiana, en el sur de Estados Unidos

Las imágenes por satélite indican que el centro de la tormenta tropical Edouard alcanzó la costa alrededor de las 14:20 hora local (19:20 GMT) cerca de la comunidad pesquera de Johnson Bayou, ubicada en la parroquia de Cameron, próxima a la frontera entre Luisiana y Texas.

El organismo, con sede en Miami, mantiene varios avisos vigentes por condiciones de huracán entre High Island, en Texas, y la localidad de Cameron, en Luisiana, además de una advertencia de tormenta tropical desde Port Bolivar, Texas, hasta la línea entre las localidades de Vermilion e Iberia, Luisiana.

La tormenta también podría dejar entre 7,6 y 15,2 centímetros (3 y 6 pulgadas) de lluvia, con máximos de hasta 22,9 centímetros (9 pulgadas), en partes de la costa superior de Texas y el centro-este de ese estado, mientras que el suroeste de Luisiana podría recibir entre 5,1 y 10,2 centímetros (2 y 4 pulgadas).

Estas precipitaciones podrían provocar inundaciones repentinas, especialmente en zonas bajas y urbanas, además de posibles desbordamientos de ríos, advirtió el NHC.

El organismo también emitió una alerta por marejada ciclónica desde High Island, Texas, hasta el límite entre las parroquias de Vermilion y Cameron, en Luisiana.

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Las autoridades de Texas pidieron este martes precaución a las comunidades costeras y anunciaron el despliegue de 1.100 personas y más de 1.000 piezas de equipo para hacer frente a la tormenta.

Se espera que Edouard siga adentrándose en tierra hasta desvanecerse en una depresión el miércoles, aunque sus efectos seguirán notándose.

Edouard es la quinta tormenta con nombre de la temporada de ciclones del Atlántico después de Arthur, Bertha, Cristóbal y Dolly.

Además, es la segunda que toca tierra en Estados Unidos, después de que Bertha alcanzara la costa de Luisiana el pasado 22 de julio y reentrara días después en Texas, donde dejó las mayores precipitaciones.

La Oficina Nacional estadounidense de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) rebajó el 6 de agosto su previsión para la temporada del Atlántico al estimar máximo 13 tormentas, por debajo del promedio histórico, pero en el Pacífico oriental pronostica hasta 22, sobre la media, ante el fortalecimiento del fenómeno climático de El Niño.