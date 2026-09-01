Las deportaciones a Guatemala desde EE.UU. y México suben un 47,5 % a agosto de 2026

De acuerdo con las cifras divulgadas por el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), entre enero y agosto de 2025, las autoridades estadounidenses y mexicanas retornaron a 31.309 ciudadanos del país. Por lo que este año fueron deportadas 14.885 personas más en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Los meses en los que las autoridades migratorias de los dos países del norte de América registraron un mayor número de retornos fueron julio, con 7.463, y agosto, con 6.951 guatemaltecos.

Según la entidad migratoria, los guatemaltecos retornados por esos países son de dos provincias contiguas y fronterizas con México, pues 8.996 son principalmente originarios de Huehuetenango (oeste) y 6.630 de San Marcos (suroeste), según la información oficial.

Del total de deportados entre enero y agosto de este año, 40.842 son hombres adultos, 4.230 mujeres adultas y 1.122 menores de edad, de acuerdo con los datos oficiales.

Durante el año pasado, las autoridades de Estados Unidos y México deportaron a un total de 55.276 migrantes guatemaltecos, una cifra inferior a los 76.768 registrados en 2024.

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Miles de guatemaltecos arriesgan cada día sus vidas para alcanzar el denominado "sueño americano" en busca de mejores condiciones de vida.

Solo en Estados Unidos, de acuerdo con la Cancillería, se estima que viven unos 3,6 millones de guatemaltecos, la mayoría de ellos en condición irregular.