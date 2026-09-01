Ministerio de Interior gazatí confirma la captura por Israel de un oficial de Hamás

"La ocupación secuestró a Moein Mohamad Al Arabid, oficial del Servicio de Seguridad Interna, tras resultar herido durante un enfrentamiento con las fuerzas israelíes. Su esposa falleció y varios de sus hijos resultaron heridos", afirmó el Ministerio gazatí en un comunicado.

Según confirmaron fuentes ministeriales, la captura de Al Arabid fue llevada a cabo durante una incursión conjunta en esta zona de ciudad de Gaza a manos de una unidad especial del Shin Bet (agencia de inteligencia interior de Israel) y efectivos de la milicia gazatí proisraelí de Abu Shabab bajo el amparo de una batería masiva de bombardeos de la Fuerza Aérea de Israel.

A resultas de los bombardeos -EFE contabilizó al menos once-, una mujer y dos niños de 3 y 13 años murieron y al menos otras siete personas resultaron heridas, confirmaron fuentes hospitalarias gazatíes.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, celebró esta noche lo que calificó como el arresto de un alto mando del brazo armado de Hamás en Gaza.

El supuesto miliciano, cuya identidad no hizo pública, era, según la versión del mandatario, el responsable de "ocultar y transportar" a los rehenes israelíes secuestrados el 7 de octubre de 2023, esconder a altos cargos de Hamás y "fortalecer la organización".

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El grupo islamista palestino Hamás denunció a su vez una "infiltración" de fuerzas israelíes este martes en la ciudad de Gaza, pero no confirmó la captura. La organización islamista calificó el incidente, que ocurre a pesar del alto el fuego vigente desde octubre de 2025, como un "crimen grave" y "un desprecio deliberado por la vida de los civiles".