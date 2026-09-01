Netanyahu se reúne con los embajadores de EE.UU. para Israel y el Líbano en Jerusalén

El encuentro se produce en un momento de creciente tensión en el sur del Líbano, donde los ataques israelíes persisten pese a los esfuerzos diplomáticos de Washington para consolidar el acuerdo marco alcanzado entre ambos países a finales de este junio.

La Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FINUL) advirtió el pasado viernes de que la situación en el sur del Líbano "sigue siendo frágil" y registró 1.030 trayectorias de proyectiles entre el 21 y el 27 de agosto, un promedio de 147 al día.

La misión de la ONU lamentó además los daños causados a viviendas e infraestructuras y pidió a Israel y Líbano que cumplan la resolución 1701 del Consejo de Seguridad para reducir las tensiones y restablecer la estabilidad.

La advertencia llegó después de que al menos una mujer muriera y varias personas resultaran heridas el pasado jueves en bombardeos israelíes contra la localidad de Arab Salim, en el sur del Líbano. El Ejército israelí había acusado a Hizbulá de lanzar dos drones explosivos contra sus tropas apostadas en la zona montañosa de Ali Taher.

Los contactos entre Beirut y Jerusalén, con mediación de Estados Unidos, permanecen estancados. Hizbulá, que no participa en las negociaciones, rechaza el diálogo con Israel, mientras que el Gobierno israelí reclama el desarme del grupo chií como una de las principales condiciones para un acuerdo duradero.