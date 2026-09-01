Paraguay destinará en 2027 mayor presupuesto a salud, sin resolver conflicto con médicos

"El aumento planteado de forma generalizada (por los médicos) a nosotros se nos imposibilita actualmente", dijo durante una conferencia de prensa el ministro de Economía y Finanzas de Paraguay, Óscar Lovera, al confirmar que el nuevo presupuesto no prevé recursos para elevar los salarios de los galenos.

En este sentido, señaló que satisfacer esta demanda costaría entre 130 y 150 millones de dólares por año, una obligación que, aseguró, el Estado no puede asumir.

Los médicos, que la semana pasada cumplieron cinco jornadas de huelga en demanda de aumentos salariales, la dotación de insumos y medicamentos para los centros hospitalarios, nombramientos para cerca de 9.000 profesionales con contratos temporales y otros beneficios laborales, no reaccionaron de inmediato a la noticia.

Según el proyecto que Lovera presentó al presidente del Congreso, el oficialista Basilio Núñez, el presupuesto para el Ministerio de Salud y Bienestar Social será de 18,2 billones de guaraníes (unos 3.084 millones de dólares a la tasa de cambio actual del Banco Central).

Lovera indicó que esta cifra es 1.200 millones de dólares superior a la destinada a esta cartera en 2026.

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Del monto total, 760 millones de dólares se destinarán exclusivamente a la compra de fármacos e insumos para los hospitales del sector público, una de las demandas del gremio de médicos, recordó el ministro.

Además, destacó que esta última cifra es superior a la de este curso en un 52 % o 260 millones de dólares.

De igual forma, consideró que los montos significan "un ajuste significativo" para el sector de la salud.

El proyecto también planea destinar 10,4 billones de guaraníes (unos 1.757 millones de dólares) para educación y 9,2 billones de guaraníes (unos 1.556 millones de dólares) para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

Se prevé que el bicameral Congreso, que controla el oficialismo, apruebe el texto del proyecto de presupuesto sin mayores tachaduras.

El titular de Economía indicó que para 2027 se plantea un déficit del 3,9 % del producto interior bruto (PIB), superior al 1,5 % establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal de 2013, que fija en ese porcentaje el tope máximo del faltante en las cuentas del Estado.

Así, el Ejecutivo paraguayo solicitó en el proyecto de ley "la suspensión temporal de la aplicación de dicho límite", para atender "saldos remanentes de obligaciones acumuladas por el Estado".

Paraguay retornaría a la meta del 1,5 % de déficit en 2028, según el texto.

La deuda pública totalizó 21.947 millones de dólares hasta junio pasado, que equivalen al 34,4 % del PIB, de los cuales el 83,5 % corresponden a deuda externa, según el proyecto.

Por otro lado, Lovera explicó este martes que esperan que la recaudación tributaria crezca un 8,6 % en 2027.

Además, el proyecto prevé un crecimiento de la economía en 2027 del 4,2 %, una inflación del 3,5 % y un tipo de cambio de 6.458 guaraníes por dólar.