Pezeshkian le dice a Putin que Irán "vencerá" en su enfrentamiento con Estados Unidos

"Estoy convencido de que venceremos", dijo Pezeshkian durante un encuentro que se celebró en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Kirguistán.

Recordó que aún está en vigor el Memorando de Entendimiento suscrito en junio entre Washington y Teherán, que reanudaron el lunes los ataques después de más de un mes de paréntesis.

"Si Estados Unidos vuelve al cumplimiento de las obligaciones incluidas en el memorando, entonces nosotros también las respetaremos", dijo.

El líder iraní denunció que la Casa Blanca adopte acciones unilaterales al tiempo que dice defender la democracia y los derechos humanos.

"Ellos mataron a nuestros científicos, a nuestros inocentes escolares y comandantes. Esto no se puede justificar", afirmó.

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Además, consideró que con el apoyo de Rusia y los otros miembros de la OCS la república islámica podrá "eludir" las medidas unilaterales adoptadas por Washington.

"Estoy seguro de que debemos enfrentarnos a la política unilateral de EE.UU. Y podremos neutralizar las sanciones que aprueban contra nosotros. En estos foros como la OCS y otras organizaciones podemos eludir todas las sanciones y cooperar a nivel multilateral", dijo.

Pezeshkian agradeció a Putin el apoyo de Moscú durante el conflicto a la hora de combatir las sanciones, pero también en lugares como la ONU.

"Rusia admira su coraje y estoicismo en la lucha por sus intereses nacionales. En este difícil período intentamos ayudarle en todo lo posible. Ya hemos hablado de ello. Ya estamos suministrando lo que ustedes necesitan", señaló el líder ruso.