Rusia provoca daños en un paso fronterizo de Ucrania con Rumanía

"Un cruce fronterizo con Rumanía fue dañado de forma deliberada, ya que es infraestructura para exportaciones", escribió Zelenski.

Rusia ya ha atacado en varias ocasiones en las últimas semanas pasos fronterizos con Moldavia, y ha conseguido paralizar casi por completo la actividad de los puertos ucranianos del mar Negro con ataques constantes a la infraestructura portuaria y a barcos mercantes, la mayoría de los cuales rechazan ahora acercarse a la costa ucraniana por miedo a ataques.

Zelenski recordó que las fuerzas rusas alcanzaron también durante la noche un depósito de trenes en Kiev en el que murieron siete personas a consecuencia del ataque.

La empresa pública ferroviaria ucraniana explicó que el ataque fue llevado a cabo con un misil balístico y dijo que seis de esas personas eran trabajadores de la compañía.

Zelenski dio cuenta además de impactos en las instalaciones de numerosos negocios en Kiev y en otras regiones del país. También sufrieron graves daños edificios residenciales, y 12 personas murieron en la capital y sus alrededores como resultado del ataque ruso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Rusia está llevando a cabo una agresiva campaña de ataques contra almacenes de supermercados y otros negocios minoristas, camiones de transporte de mercancías y otras infraestructuras clave de la economía ucraniana. El suministro de algunos productos ha disminuido en algunos supermercados ucranianos a consecuencia de ello.

Zelenski informó además de varios ataques con bombas aéreas y drones contra la región de Odesa, donde "miles de familias" se quedaron sin electricidad por los daños sufridos por el sistema energético.

El presidente ucraniano volvió a pedir que se aceleren las entregas de defensas aéreas contra Ucrania, que apenas tiene interceptores capaces de derribar los misiles balísticos rusos.

Ante la caída dramática del porcentaje de interceptaciones, Kiev dejó de ofrecer este mes de agosto cifras sobre el número de misiles lanzados por Rusia en cada ataque. La Fuerza Aérea ucraniana sólo informa ahora del número de misiles derribados.

En su parte del ataque de la pasada noche, este componente de las Fuerzas Armadas ucranianas dio cuenta del derribo de 5 misiles balísticos.

Por lo que respecta a los drones, Rusia lanzó durante la noche 218 aparatos no tripulados, de los que 187 pudieron ser derribados.

Aunque no tanto como el de misiles balísticos, Ucrania ha visto caer también el porcentaje de interceptación de drones rusos, que en su día llegó a cerca del cien por cien, debido a la introducción de drones de motor a reacción que alcanzan una velocidad mayor en los ataques aéreos de las fuerzas del Kremlin.