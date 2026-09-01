Trump dice que no intenta "forzar" a Irán a negociar e insta al pueblo iraní a sublevarse

"No estoy intentando forzar a Irán a sentarse a la mesa de negociaciones, como informó ABC Fake News. No me podría importar menos si firman un acuerdo que, para ellos, no vale nada", escribió el mandatario republicano en Truth Social.

"Ahora me gusta mucho más nuestra posición, con un control casi total del estrecho de Ormuz y con su economía colapsando por completo. Solo están prolongando lo inevitable. ¿Cuándo se levantará y luchará el pueblo iraní?", concluyó el mensaje.

Las declaraciones se producen después de que Washington y Teherán reanudaran los ataques cruzados tras casi un mes sin hostilidades, y de que el Gobierno de Trump anunciara una campaña de presión económica contra la República Islámica que incluye sanciones.

El Ejército de Estados Unidos bombardeó este martes a Irán por segunda vez en una semana ante el incremento de las tensiones en el estrecho de Ormuz y las ofensivas iraníes contra bases estadounidenses

La nueva escalada ensombrece los esfuerzos diplomáticos para normalizar el tránsito marítimo en Ormuz seis meses después del inicio de la guerra.

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Trump dijo ayer que el Gobierno iraní está sumido en un "caos total" y es "incapaz" de representar a su país, y aseguró "ya hay más de 100.000 muertos" por las protestas contra el liderazgo iraní.