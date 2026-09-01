Ucrania ataca instalaciones portuarias en la región de Leningrado

"A consecuencia del ataque de drones hay daños en la zona portuaria de Ust-Lugá, hay un incendio. Los servicios de Emergencias trabajan en el lugar de los hechos", escribió en Telegram el gobernador de la región de Leningrado, Alexandr Drozdenko.

En total, señaló, fueron derribados 52 drones ucranianos

Según el medio estonio Delfi, a raíz de los ataques contra la región de Leningrado Estonia, Letonia y Finlandia emitieron alarmas de peligro de drones.

En la región de Samara varios drones impactaron en edificios de viviendas, según el gobernador local, Viacheslav Fedoríschev.

"Hoy los habitantes de varias ciudades de la región de Samara se despertaron por el estruendo de las defensas antiaéreas. El grueso de los drones fue derribado por los militares y los grupos antiaéreos móviles. Lamentablemente hay daños en varias viviendas. Lo principal es que todos están vivos", escribió en MAX, la red de mensajería rusa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El gobernador visitó la ciudad de Novokúibishevsk, donde se reunió con residentes de uno de los edificios dañados y aseguró que los damnificados serán hospedados en albergues temporales.

Los canales ucranianos Supernova+ y Exilenova+ informaron de ataques contra las ciudades de Novokúbishevsk, donde fue dañado un edificio, y Toliatti.

Según el Ministerio de Defensa ruso, durante la pasada noche las defensas antiaéreas "interceptaron y aniquilaron 516 drones ucranianos de ala fija" sobre 18 regiones rusas, la anexionada península de Crimea y el mar Negro.