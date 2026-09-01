Wall Street abre en rojo ante subida del precio del petróleo y el rendimiento de los bonos

A la apertura de la sesión, el Dow Jones bajaba 236 puntos, hasta los 52.949; el selectivo S&P 500 cedía un 0,69 %, hasta los 7.632 enteros; y el tecnológico Nasdaq restaba un 1,33 %, hasta las 26.020 unidades.

Al inicio de la sesión, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía hasta los 88,18 dólares el barril.

La reanudación de los ataques entre Washington y Teherán tras un mes de relativa calma llevó a los inversores a comprar contratos ante la expectativa de que una escalada de la guerra mayor aumente todavía más el precio del crudo.

Por su parte, el rendimiento del bono a 10 años subió tres puntos básicos hasta el 4,788 %, su nivel más alto desde enero de 2025, antes de la vuelta al poder de Donald Trump.

Mientras, el rendimiento del bono a 30 años avanzaba más de 2 puntos básicos, hasta el 5,272 %, mientras que el de la deuda a dos años se situaba en torno al 4,362 %.

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La subida en el rendimiento de títulos se produce ante la falta de interés de los inversores por los temores inflacionarios.

La reanudación del conflicto ha renovado la preocupación de un estancamiento de la guerra en Oriente Medio que mantenga la inflación elevada y obligue a la Reserva Federal (Fed) a subir los tipos de interés.

La Fed celebrará una nueva reunión entre el 15 y el 16 de septiembre.

Según el indicador de probabilidad FedWatch, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) apostará por subir los tipos de interés a una horquilla entre el 375 y el 4 %.

En el plano corporativo, Apple subía un 1,02 % después de que John Ternus asumiera hoy como nuevo director ejecutivo poniendo fin a 15 años de mandato de Tim Cook.

En otros mercados, el oro se devaluaba un 1,85 %, hasta 4.398 dólares la onza, y la plata un 2,49 %, hasta 64,8 dólares.