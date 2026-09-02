Aumenta la actividad del volcán Rincón de la Vieja en Costa Rica

"El 31 de agosto a las 4:37 p.m. se presentó la erupción de mayor energía registrada en lo que va del año con expulsión de material y el descenso de lahares calientes con corrientes de barro y roca que pueden desplazarse por los ríos", dijo el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alejandro Picado.

Es por ello que se ha activado la alerta de información de los distritos del cantón de Upala y Liberia, agregó.

Entre julio y agosto pasado se han registrado más de 100 erupciones y solamente durante el fin de semana pasado se contabilizaron alrededor 20 eventos eruptivos en el volcán Rincón de la Vieja, ubicado en la provincia de Guanacaste (noroeste).

El coloso, situado en un parque nacional Rincón de la Vieja, ubicado a unos 280 kilómetros al noroeste de San José, es uno de los volcanes más activos de Costa Rica y desde el 2012 está prohibido que las personas suban a la cima.

La Comisión hizo un llamado a la población para evitar acercarse a los ríos que puede llevar material volcánico, evitar que los animales consuman de esa agua y ante la caída de ceniza recomendó evitar la exposición innecesaria, utilizar mascarilla y en caso de cualquier complicación de salud acudir a un centro médico.

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Los organismos técnicos y científicos mantienen un monitoreo permanente de las condiciones la situación del volcán y comunicarán cualquier cambio que deba conocer la población.

El Rincón de la Vieja tiene su cráter a 1.916 metros sobre el nivel del mar y desde el año 2017 ha incrementado su actividad con respecto a años anteriores.

Costa Rica es un país de frecuente actividad volcánica, principalmente en los volcanes Turrialba (este), Poás (centro) y Rincón de la Vieja (noroeste) y pocas veces estas actividades provocan afectaciones a la población.

Desde el pasado viernes también rige una alerta verde sobre el volcán Poás por un incremento en su actividad de emisión de gases.