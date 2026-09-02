Bolivia inicia con un debate nacional el proceso de reforma de su sistema electoral

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, inauguró hoy un encuentro en la ciudad central de Cochabamba con las autoridades del sector de las nueve regiones bolivianas para "construir una propuesta de modificación" de las leyes del Órgano Electoral, del Régimen Electoral y de las Organizaciones Políticas.

El encuentro fue organizado con el respaldo del Centro Europeo de Apoyo Electoral (CEAE).

"Una tarea de esta magnitud no puede hacerse entre cuatro paredes ni puede responder a intereses particulares, institucionales, políticos o circunstanciales, (sino) debe responder en todo momento a Bolivia", afirmó Ávila.

El presidente del TSE remarcó la necesidad de discutir sobre los mecanismos de cómputo electoral, inscripción y sustitución de candidaturas, los criterios de paridad de género y alternancia, y sujetar a normas los debates electorales, la difusión de encuestas y la aplicación de tecnología en los comicios, entre otros temas.

Ávila argumentó que se necesita "una regulación moderna, clara y acorde a los nuevos tiempos" y que no es posible administrar la democracia "con normas pasadas para realidades que ya han cambiado".

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Así mismo, el funcionario explicó que los tribunales electorales departamentales deben "presentar sus propuestas, sus experiencias y sus preocupaciones", mismas que deben estar "a la altura de las expectativas de la población".

Para esto se recorrerán los nueve departamentos con el fin de "escuchar a todos sin exclusión", precisó.

"Queremos un sistema electoral cada vez más democrático, más transparente, más eficiente, más moderno y sobre todo más legítimo", agregó Ávila.

Bolivia inició en diciembre de 2024 un extenso ciclo electoral que incluyó los comicios judiciales efectuados de forma parcial, las elecciones generales de 2025, en las que por primera vez se celebró una segunda vuelta, y las regionales y municipales realizadas en marzo pasado.

En ese proceso se produjeron varias dificultades, como la presentación de recursos legales que postergaron los comicios judiciales, que debían realizarse en 2023, así como las polémicas debido a las habilitaciones e inhabilitaciones de candidatos, que pueden hacerse hasta 72 horas antes de una elección.

En una entrevista con EFE en mayo pasado, Ávila cuestionó que en una jornada electoral rija la prohibición de circulación de vehículos o que la reglamentación de la propaganda electoral no incluya los medios digitales.

Junto con la aprobación de una reforma electoral, el TSE también tiene previsto implementar un "nuevo padrón electoral" que sustituya al actual, que data de 2009, y que se prevé esté concluido en diciembre de 2027.