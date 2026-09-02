China logra abrir acceso terrestre hasta el núcleo de la zona arrasada por riada en Tíbet

La agencia estatal Xinhua informó este miércoles de que en torno a las 10:00 hora local (02:00 GMT) el "corredor de rescate" hacia el área central de Gyirong había quedado "básicamente abierto", lo que ha permitido la entrada por carretera de rescatistas, suministros y parte de los equipos necesarios para profundizar las operaciones de búsqueda.

El acceso terrestre ha sido uno de los principales obstáculos desde que la riada golpeó la zona el pasado 26 de agosto y destruyó el paso fronterizo de Gyirong, uno de los cruces terrestres entre Nepal y el Tíbet (suroeste de China).

La masa de hielo, rocas y lodo borró tramos de la carretera nacional G216 y alteró en algunos puntos el propio cauce del río, mientras los desprendimientos posteriores obligaron en repetidas ocasiones a interrumpir los trabajos.

Todavía el martes quedaban unos 800 metros de carretera por reabrir hasta el paso, según informaciones de medios estatales chinos.

Durante los primeros días, la falta de accesos y los cortes de telecomunicaciones dificultaron la llegada de equipos profesionales al núcleo de la catástrofe, por lo que China recurrió a helicópteros, drones y comunicaciones por satélite para apoyar las búsquedas.

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Las autoridades mantienen además la vigilancia sobre las laderas y el cauce ante la posibilidad de nuevos desprendimientos y de que vuelvan a formarse represas naturales, después de que dos acumulaciones surgidas tras el desastre desaguaran en los últimos días.

El paso fronterizo de Gyirong quedó completamente destruido tras quedar sepultado por la riada de hielo, lodo y agua del pasado miércoles.

China mantiene desde el domingo sin cambios su balance de 16 muertos y 546 desaparecidos en Gyirong.

Según los últimos balances separados de Nepal y China, la catástrofe deja ya más de mil muertos y más de 4.000 personas desaparecidas.