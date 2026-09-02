Costa Rica se propone vacunar contra el papiloma al 90 % de las niñas al 2030

"La eliminación del cáncer de cérvix como problema de salud pública es una meta posible para Costa Rica, pero requiere una respuesta articulada y sostenida. Esta Ruta Nacional nos permite ordenar los esfuerzos del país bajo una misma visión: prevenir, detectar oportunamente y garantizar una atención adecuada a las mujeres que la requieran", declaró en un comunicado el ministro de Salud, Alexander Sánchez.

El Ministerio de Salud presentó la Ruta Nacional hacia la Eliminación del Cáncer de Cérvix 2026-2030, mediante la cual se puso como meta una cobertura del 90 % en la vacunación contra el VPH de las niñas menores de 15 años; y examinar al 70 % de las mujeres mediante una prueba de alta precisión antes de los 35 años y nuevamente antes de los 45 años.

La tercera meta es que el 90 % de las mujeres con lesiones de alto grado o cáncer diagnosticado cuenten con acceso a un tratamiento oportuno y adecuado.

La iniciativa, que abarca acciones de prevención, promoción de la salud, vigilancia, vacunación, información, seguimiento, tratamiento y detección temprana, orienta los esfuerzos del país hacia el objetivo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de alcanzar una incidencia inferior a cuatro casos de cáncer cervicouterino por cada 100.000 mujeres.

Actualmente, Costa Rica registra una tasa de 7,7 casos por cada 100.000 mujeres, y cada año se diagnostican, en promedio, 270 nuevos casos y fallecen alrededor de 138 mujeres por esta enfermedad, según los datos del Ministerio de Salud.

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El cáncer cervicouterino es el quinto cáncer más frecuente y la sexta causa de muerte por cáncer entre las mujeres de Costa Rica. Su impacto se concentra especialmente entre los 30 y 59 años, grupo que representa alrededor del 70 % de los nuevos casos y el 62 % de las muertes.

El Ministerio de Salud explicó que esta es una enfermedad altamente prevenible y que la mayoría de los casos están relacionados con algunos tipos del virus del papiloma humano (VPH), por lo que la vacunación, el tamizaje, la detección temprana y el tratamiento oportuno constituyen herramientas fundamentales para reducir su incidencia y mortalidad.