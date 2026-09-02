Delcy Rodríguez defiende a cuestionado empresario que explotará crudo venezolano para EEUU

Al ser consultada en una conferencia de prensa sobre la participación de Betancourt, director de la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP), en la ejecución del gran acuerdo petrolero entre Caracas y Washington, Rodríguez también señaló que el empresario "no tiene causa" en EE.UU.

"Muchas veces una persona es juzgada en los medios antes que en los tribunales. En los medios españoles yo fui acusada durante cinco años de que había llevado un avión Falcon lleno de oro para España y que me había atrevido, siendo sancionada, a violentar la soberanía de ese país. Todo mentira", aseguró la líder chavista.

Junto a la mandataria se encontraba el secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, quien afirmó, según la intérprete, que NABEP "ha logrado mostrar resultados contundentes en Venezuela".

La empresa de Betancourt, quien ha sido investigado en España por operaciones relacionadas con la petrolera estatal venezolana PDVSA, será la encargada de explotar el 20 % de las reservas probadas del país suramericano como parte del histórico acuerdo bilateral.

Previamente, en una entrevista concedida a la cadena CNBC en Caracas, Wright defendió a Betancourt, quien, dijo, ha "demostrado ser un operador muy competente".

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"Alejandro tuvo ciertos conflictos con el régimen anterior en Venezuela, lo que hizo que apareciera en las noticias (...). Además, esta estructura contará, por supuesto, con la supervisión de Estados Unidos y con la garantía de que se harán cumplir las leyes y los contratos estadounidenses", apuntó.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, también defendió el acuerdo con NABEP y dijo que Betancourt no tiene investigaciones abiertas en Estados Unidos.

Según EE.UU., NABEP ha otorgado a la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Guerra una participación accionaria del 35 % en la empresa.