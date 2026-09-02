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02 de septiembre de 2026 a la - 21:00

Ecuador suma 2.459 hectáreas de la Amazonía a sus áreas de protección hídrica

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Guayaquil (Ecuador), 2 sep (EFE).- El Gobierno ecuatoriano declaró 2.459,39 hectáreas de la Amazonía, que pertenecen a la localidad Nueva Esperanza, en la provincia de Napo, como Área de Protección Hídrica (APH), lo que permitirá conservar las fuentes de agua de la zona.

Por EFE

El Ministerio de Ambiente y Energía informó este miércoles que esta declaración se realizó en coordinación con la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), con quienes ejecutan un proyecto que "promueve la gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos de la Amazonía, considerando la variabilidad y el cambio climático".

Además, señaló que la medida permitirá fortalecer la protección de la captación del río Misahuallí, ubicado en Napo; la conservación de las fuentes de agua destinadas al consumo humano y beneficiar a 36.705 personas.

La cartera de Estado también indicó que se declaró a los ríos Misahuallí y Calmitoyacu como Zonas de Protección Hídrica (ZPH) para conservar los cauces y sus ecosistemas asociados.

El viceministro de Agua, Freddy Muñoz, entregó oficialmente las resoluciones en un acto desarrollado en el municipio Archidona, en Napo, en el que participaron autoridades nacionales y locales, representantes comunitarios, propietarios de predios, organizaciones vinculadas a la gestión del agua y actores involucrados en los procesos de protección hídrica.

Con la incorporación de esta nueva Área de Protección Hídrica, Ecuador suma 43 a escala nacional, que representan 414.692,53 hectáreas protegidas, equivalentes al 1,66 % del territorio ecuatoriano.