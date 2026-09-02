Ecuador suma 2.459 hectáreas de la Amazonía a sus áreas de protección hídrica

El Ministerio de Ambiente y Energía informó este miércoles que esta declaración se realizó en coordinación con la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), con quienes ejecutan un proyecto que "promueve la gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos de la Amazonía, considerando la variabilidad y el cambio climático".

Además, señaló que la medida permitirá fortalecer la protección de la captación del río Misahuallí, ubicado en Napo; la conservación de las fuentes de agua destinadas al consumo humano y beneficiar a 36.705 personas.

La cartera de Estado también indicó que se declaró a los ríos Misahuallí y Calmitoyacu como Zonas de Protección Hídrica (ZPH) para conservar los cauces y sus ecosistemas asociados.

El viceministro de Agua, Freddy Muñoz, entregó oficialmente las resoluciones en un acto desarrollado en el municipio Archidona, en Napo, en el que participaron autoridades nacionales y locales, representantes comunitarios, propietarios de predios, organizaciones vinculadas a la gestión del agua y actores involucrados en los procesos de protección hídrica.

Con la incorporación de esta nueva Área de Protección Hídrica, Ecuador suma 43 a escala nacional, que representan 414.692,53 hectáreas protegidas, equivalentes al 1,66 % del territorio ecuatoriano.