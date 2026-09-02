El activista hongkonés Joshua Wong se declara culpable de colusión con fuerzas extranjeras

Wong, de 29 años, admitió el cargo ante el Tribunal Superior de Hong Kong en una causa en la que está acusado de conspirar con el activista exiliado Nathan Law y otras personas para solicitar a países extranjeros sanciones, bloqueos u otras medidas contra Hong Kong o China durante 2020.

La acusación se refiere concretamente al periodo comprendido entre el 1 de julio y el 23 de noviembre de 2020, inmediatamente después de la entrada en vigor, el 30 de junio de ese año, de la legislación de seguridad nacional, impuesta por Pekín tras las multitudinarias protestas antigubernamentales en la excolonia británica registradas en 2019.

La Fiscalía sostiene que Wong participó en una campaña internacional para promover sanciones contra las autoridades hongkonesas y chinas tras las protestas de 2019, y que mantuvo esa actividad después de que comenzara a aplicarse la nueva normativa. También le atribuye peticiones a Estados Unidos y otros países occidentales para adoptar medidas sancionadoras.

La declaración de culpabilidad supone la segunda condena de Wong bajo dicha ley.

El activista cumple actualmente una pena de cuatro años y ocho meses de cárcel por conspiración para subvertir el poder estatal en el conocido como caso de los '47 de Hong Kong', relacionado con las primarias no oficiales organizadas por la oposición en julio de 2020.

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Wong debía terminar inicialmente esa condena en 2027, pero la nueva causa podría prolongar su estancia en prisión. Permanece encarcelado desde noviembre de 2020 y fue detenido de nuevo en junio de 2025, cuando ya se encontraba recluido en la prisión de Stanley, por este segundo procedimiento.

Figura destacada del movimiento prodemocrático desde que, con 17 años, participó en las movilizaciones de 2014 conocidas como 'Revolución de los Paraguas', Wong fundó en 2016 junto a Nathan Law y otros activistas el partido Demosisto.

La formación anunció su disolución el mismo día en que entró en vigor la Ley de Seguridad Nacional, que tipifica delitos como subversión, secesión, terrorismo y colusión con fuerzas extranjeras.

Law abandonó Hong Kong en 2020 y permanece en el exilio. La Policía hongkonesa ofrece una recompensa de un millón de dólares hongkoneses (unos 128.000 dólares) por información que conduzca a su detención.

Las autoridades defienden que la legislación devolvió la estabilidad a Hong Kong tras las protestas de 2019, mientras organizaciones de derechos humanos y gobiernos extranjeros han criticado su impacto sobre las libertades políticas y civiles.