El Ejército israelí ataca objetivos de Hizbulá en el sur del Líbano

Las fuerzas armadas indicaron en la nota que los ataques se produjeron en respuesta al lanzamiento de dos drones explosivos de Hizbulá contra los soldados israelíes apostados cerca de la cadena montañosa de Ali Taher. El Ejército sostiene que sus fuerzas derribaron uno de los drones y que no se reportaron heridos.

"En respuesta a este ataque, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron infraestructura terrorista de Hizbulá en la zona de Nabatieh, en el sur del Líbano", afirma el comunicado castrense.

Según la versión de los militares israelíes, los objetivos atacados eran usados por milicianos del grupo chií libanés para "planificar y dirigir ataques contra civiles israelíes y soldados".

Durante la noche, el Ejército informó de que su escudo antiaéreo interceptó un "objetivo aéreo sospechoso" que sobrevolaba la región de Kfar Yuval, en el norte del país, lo que posteriormente calificó como una falsa alarma.

La Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FINUL) advirtió el pasado viernes de que la situación en el sur del Líbano "sigue siendo frágil" y registró 1.030 trayectorias de proyectiles entre el 21 y el 27 de agosto, un promedio de 147 al día.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La misión de la ONU lamentó además los daños causados a viviendas e infraestructuras y pidió a Israel y Líbano que cumplan la resolución 1701 del Consejo de Seguridad para reducir las tensiones y restablecer la estabilidad.

Los contactos entre Beirut y Jerusalén, con mediación de Estados Unidos, permanecen estancados. Hizbulá, que no participa en las negociaciones, rechaza el diálogo con Israel, mientras que el Gobierno israelí reclama el desarme del grupo chií como una de las principales condiciones para un acuerdo duradero.