El ministro español de Transformación Digital visita México para reforzar cooperación

"Iniciamos este viaje a México para abordar nuevas vías de cooperación entre ambos países", señaló el ministro en un mensaje en redes sociales.

En su primera jornada, López se reunió en la capital mexicana con sus homólogas: Raquel Buenrrostro, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno; y Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencia, Humanidades, Teconología e Innovación.

Asimismo, visitó un proyecto de la Fundación Telefónica y la Fundación La Caixa en Ciudad de México dedicado a ofrecer acceso tecnología y formación a menores en entornos vulnerables.

Según el comunicado oficial, López sostendrá durante su estancia en el país norteamericano un encuentro con el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard; y con el director de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) de México, José Antonio Peña Merino.

Además, el ministro ofrecerá el viernes una conferencia magistral sobre Inteligencia Artificial en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la más grande e influyente del país y una de las más importantes de Iberoamérica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La visita del ministro, de acuerdo a la nota oficial, servirá también para fortalecer lazos "con uno de los principales países de la región en materia de transformación digital" de cara al Foro Digital Iberoamericano y a la Cumbre Iberoamericana, que se celebrarán a principios de noviembre en Madrid.