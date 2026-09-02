El presupuesto de Guatemala para 2027 sube el 13,8 % y prevé un déficit fiscal del 4,4 %

"Para nosotros, en el Ejecutivo, gobernar significa transformar la vida de las personas. El presupuesto de una nación no se mide únicamente en términos de las cantidades de dinero asignadas a las distintas instituciones, sino por cuánto logran esos montos transformar la vida de la gente", afirmó Arévalo de León -en una rueda de prensa-.

En la misma comparecencia, el ministro guatemalteco de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, explicó que la propuesta de presupuesto, que corresponderá al último año de la gestión de Arévalo de León, busca afianzar las metas del plan gubernamental y mantener la estabilidad económica.

"Es un presupuesto muy importante porque va a permitir concretar el plan de gobierno y dejar afianzadas las fuerzas que permitirán mantener una política fiscal con propósito claro de crecimiento económico, empleo y bienes públicos", aseveró Menkos.

El titular de la cartera de Finanza Públicas detalló que la mayor parte del gasto se financiará mediante ingresos tributarios, proyectados en unos 17.297 millones de dólares, mientras que los ingresos no tributarios y donaciones aportarán 801 millones de dólares.

El proyecto contempla un déficit fiscal del 4,4 % del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a 48.300 millones de quetzales (6.346 millones de dólares), que el Ejecutivo prevé cubrir con unos 5.913 millones de dólares en endeudamiento público, principalmente mediante la emisión de bonos del tesoro en el mercado interno.

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En el presupuesto se prevé un crecimiento económico de un 4 % del PIB, impulsado por el consumo de los hogares, las exportaciones y el envío de remesas familiares.

Así mismo, Menkos indicó que la propuesta incluye 263 millones de dólares solicitados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para organizar las elecciones generales de 2027, en las que se elegirá al sucesor de Arévalo de León para el periodo 2028-2032, además de 160 diputados al Congreso, veinte al Parlamento Centroamericano y 340 alcaldes municipales.

Según el plan del Ejecutivo guatemalteco, las carteras con mayores asignaciones serán Educación con 3.666 millones de dólares; Salud Pública y Asistencia Social con 2.446 millones de dólares, y Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda con 1.402 millones de dólares.

El jefe de cartera añadió que más de un 46 % del presupuesto estará orientado a la inversión social y la atención de servicios básicos en el territorio nacional.

Menkos entregó este miércoles el proyecto de presupuesto nacional Organismo Legislativo para su aprobación.