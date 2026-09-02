El rechazo socialista aboca al fracaso la moción de censura de Chega en Portugal

El secretario general socialista, José Luís Carneiro, aseguró que su partido contribuirá a la estabilidad y que no será el PS el que provoque una crisis política en Portugal.

Sin embargo, Carneiro responsabilizó al primer ministro, el conservador Luís Montenegro, de la permanencia de Neves en el Ejecutivo y advirtió de que las controversias están degradando la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

“El primer ministro es el primer y más importante responsable de todo lo relacionado con el Gobierno. Solo él invita y solo él destituye”, afirmó el dirigente socialista.

La moción necesita el respaldo de la mayoría absoluta de los diputados, al menos 116 votos, por lo que no podría prosperar sin el apoyo del PS o de una parte de los parlamentarios que sostienen al Ejecutivo.

Montenegro no se ha pronunciado personalmente después de la presentación de la iniciativa. Neves, por su parte, afirmó el martes que no dimitirá, defendió que sus decisiones en la época en la que estaba a cargo de la Policía Judicial (PJ) respetaron la ley y denunció una campaña de mentiras, insinuaciones y destrucción personal.

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El ministro aseguró que seguirá gobernando y que tiene como motivación adicional contribuir a “derrotar políticamente el populismo”.

Chega presentó la moción por la negativa del primer ministro a destituir a Neves, investigado por diferentes presuntas irregularidades relacionadas con su anterior gestión de la PJ, contratos adjudicados a la empresa de un amigo y el uso de bienes incautados en operaciones contra el narcotráfico.

El Partido Social Demócrata (PSD) de Montenegro rechazó la iniciativa y su portavoz, Sebastião Bugalho, la calificó de “derrota parlamentaria preanunciada”.

Bugalho acusó al líder de Chega, André Ventura, de pretender condenar a Neves antes de que comience la comisión parlamentaria de investigación sobre su etapa al frente de la Policía Judicial.

“Es como si en un tribunal condenáramos a alguien antes del juicio”, afirmó el portavoz socialdemócrata, quien preguntó cuántas veces más debe explicarse el ministro.

La Iniciativa Liberal (IL) todavía no ha anunciado el sentido de su voto, pero su líder, Mariana Leitão, exigió la salida de Neves y consideró “absolutamente irresponsable” que Montenegro lo mantenga en el Ejecutivo.

Según Leitão, la continuidad del ministro genera una crisis institucional, perjudica la imagen de la PJ y, lejos de combatir el populismo, contribuye a alimentarlo.

Los partidos de izquierda también se distanciaron de la moción de Chega, aunque reclamaron nuevos esclarecimientos sobre la actuación de Neves.

El coordinador del Bloque de Izquierda (BE), José Manuel Pureza, rechazó participar en lo que describió como una competición de radicalización entre los partidos de derecha.

Pureza afirmó que el Gobierno merece ser censurado por sus políticas de vivienda, sanidad, educación y coste de vida, pero no por los motivos elegidos por Ventura.

La portavoz de Livre, Isabel Mendes Lopes, calificó la iniciativa de “episodio de folclore” destinado a ocupar el espacio mediático y criticó que Chega la haya presentado durante la interrupción de los trabajos parlamentarios.

Livre decidirá formalmente su voto en sus órganos internos, aunque Mendes Lopes recordó que su partido nunca ha apoyado una moción de censura presentada por Chega.

El Partido Comunista Portugués (PCP) reconoció que los hechos relacionados con Neves necesitan aclaraciones y que la política del Gobierno merece censura, pero acusó a Chega de buscar espacio para “malabarismos políticos”.

Los comunistas reservaron el anuncio de su voto, aunque señalaron que el apoyo a la moción está prácticamente descartado.

La fecha del debate todavía no está decidida porque la Asamblea de la República se encuentra en su pausa estival hasta el 15 de septiembre.

El presidente del Parlamento, José Pedro Aguiar-Branco, convocó para este jueves una reunión extraordinaria de los líderes parlamentarios con el objetivo de resolver el calendario de la moción.

Neves tiene previsto comparecer el próximo día 8 ante una comisión parlamentaria para responder a las preguntas de los diputados.