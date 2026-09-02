El Salvador vive el agosto "más seco" desde 1971 con temperaturas récords, dice Gobierno

"Agosto de 2026 cerró como el más seco del que se tiene registro, con lluvias muy por debajo del promedio y temperaturas excepcionalmente altas. En algunos puntos del país, incluso se establecieron nuevos récords de temperatura dentro del mismo mes", explicó la institución gubernamental en X.

La cartera de Medio Ambiente publicó un boletín en el que señala que es el "mes de agosto más seco desde 1971", en el que se registró una caída del 57 % de la lluvia, para un acumulado de 134,9 milímetros por debajo del promedio de 313,6 milímetros.

A esto se añade que se registraron 15 récords de temperatura máxima y que la cifra más alta marcada por el termómetro fue de 44,2 grados Celsius.

La cartera de Medio Ambiente apuntó que la canícula, evento en el que las temperaturas se elevan y las precipitaciones cesan temporalmente en la época lluviosa, "estuvo presente durante todo el mes y se mantiene a la fecha".

La Dirección General de Protección Civil de El Salvador declaró el pasado 25 de agosto alerta roja por la sequía generada por el fenómeno El Niño, que tiene un pronóstico grave hacia finales de 2026 e inicios de 2027.

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"Es deber del Estado salvaguardar la vida, integridad, bienestar, medios de subsistencia y seguridad alimentaria de la población, mediante la adopción oportuna de medidas de prevención, preparación y reducción del riesgo de desastres ante escenarios de amenaza de origen hidrometeorológico y climático", apuntó Protección Civil.

La entidad señaló que "durante agosto y parte de septiembre de 2026 se prevé la recurrencia de períodos secos asociados a 'El Niño' y a la extensión de la canícula, con probabilidad de entre 20-40 % de ocurrencia de al menos un evento de sequía meteorológica a escala nacional".

El presidente de la Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (CAMPO), Luis Treminio, señaló, en una reciente entrevista a EFE, que cerca de 6,9 millones de quintales de maíz, frijol y sorgo o el 100 % de la siembra de agosto y septiembre, estarían en riesgo en El Salvador a consecuencia de la sequía.

En tanto, la producción de granos básicos sembrados en mayo registrarían una pérdida de entre el 20 % y 30 %.

De acuerdo con registro oficiales, en cuatro de los cinco embalses de las centrales hidroeléctricas del país se ha dado una reducción de los niveles del agua de hasta un 3,45 %, mientras que la inyección de energía de esta fuente a la red eléctrica en El Salvador cayó un 72,7 % en julio, en comparación con el mismo mes de 2025.