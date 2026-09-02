El secretario de Energía de EE.UU. visita a afectados por los terremotos en Venezuela

"Vamos a visitar a quienes fueron mayormente afectados por esta tragedia y ver cómo están, cómo se recuperan para seguir adelante", dijo el funcionario estadounidense junto a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, al término de la firma de acuerdos petroleros en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas.

Wright no detalló la zona exacta que visitará, pero diversos albergues se han dispuestos tanto en Caracas como en La Guaira, el estado más devastado por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5.

"Debo decir que mi corazón se llenó de horror y miedo cuando la tarde del 24 de junio leí las noticias del trágico terremoto que destruyó ciudades y familias en Venezuela. Ese dolor, ese miedo fue sentido por todos los estadounidenses (....) y eso se tradujo en una movilización para dar ayuda a las víctimas", indicó.

El secretario de Energía llegó el martes por la noche a Venezuela para asistir a la firma de nuevos contratos con la petrolera estadounidense Chevron, la italiana Eni y la eléctrica estadounidense General Electric (GE) Vernova.

Su visita se produce días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informara sobre un acuerdo para desarrollar las reservas petroleras de Venezuela y otorgar al Pentágono una participación en los beneficios obtenidos.

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Estados Unidos fue uno de los países que más envió ayuda a Venezuela por la tragedia de los terremotos del 24 de junio, según datos de la ONU.