El tapiz de Bayeux simboliza "entente amistosa" del Reino Unido y Francia, dice Carlos III

El monarca presidió la cita con un solemne discurso, en el que empezó hablando en francés y agradeció a Macron la "confianza" depositada en el Reino Unido para traer el tapiz "por primera vez en su larga y notable historia" a territorio británico, una idea que, según recordó, ya se fraguó desde su visita de Estado a Francia en 2023.

"Es gracias a la certeza que siempre has tenido, y que comparto plenamente, que esta noche nos encontramos aquí para que el tapiz se exponga en Londres, en beneficio de los pueblos de nuestros dos países, como el mejor símbolo posible de esa 'Entente Amicale' ('Entente amistosa') de la que ambos hemos hablado con tanto cariño", dijo Carlos III, dirigiéndose a Macron.

El tapiz describe la conquista normanda de Inglaterra en el año 1066 y nunca antes había salido de Francia desde su creación, hace casi 1000 años.

Su llegada a Londres se produce con motivo de una exposición dedicada a la obra que se abrirá al público el próximo 10 de septiembre en el Museo Británico. A cambio, el Reino Unido prestará el llamado tesoro anglosajón de Sutton Hoo para que sea exhibido en el Museo de Normandía, en Caen (Francia), de abril a octubre de 2027.

Carlos III, Macron, y sus respectivas esposas, Camila y Brigitte, recorrieron esta tarde juntos el tapiz y se detuvieron en algunos momentos clave descritos en esa obra -como la coronación de Harold Godwinson y su muerte, alanceado en la Batalla de Hastings- mientras los comisarios de la exposición les explicaban su significado.

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"La historia del tapiz habla de ambición e incertidumbre, de juramentos, de viajes, de barcos, consejos, reyes, cometas y consecuencias", comentó el monarca. "Sin embargo, no es meramente una historia británica, tampoco una normanda".

"Desde el momento de su creación, es probable que haya unido a nuestros dos pueblos: Encargado en Normandía, aunque probablemente bordada en Canterbury (sureste de Inglaterra) por artesanos ingleses", apuntó Carlos III.

"Fue entonces, y sigue siéndolo ahora, una verdad obvia, que ninguno de nosotros puede contar su historia al completo sin el otro", agregó.

La inauguración de la muestra sobre el tapiz de Bayeux es, además, el 'plato fuerte' de la visita de dos días de Macron al Reino Unido.

También el primer ministro británico, Andy Burnham, acompañó a los jefes de Estado en este recorrido, antes de recibir mañana miércoles en su residencia del 10 de Downing Street a la pareja de los Macron, donde se espera que traten temas de contenido más político.