Embajador de EE.UU. pide a las autoridades mexicanas ir tras el dinero de los carteles

El diplomático sostuvo, durante la apertura del Foro Internacional de Delitos Financieros CI-FIRST, que atacar las finanzas de los carteles permite golpear "el mismo corazón de sus redes criminales".

"Si les quitamos las drogas, pueden intentar reemplazarlas; si les quitamos las armas, pueden intentar comprar más, pero cuando les quitamos el dinero que hace posible todo lo demás, les pegamos en el mismo corazón de sus redes criminales", afirmó.

Johnson señaló que las acciones conjuntas entre Estados Unidos y México, impulsadas por el presidente Donald Trump y la mandataria Claudia Sheinbaum, son un ejemplo de "cooperación que da resultados y le cierra los espacios a los cárteles".

Explicó que ambos gobiernos realizan operaciones, detenciones y decomisos, pero llamó a ampliar las acciones contra los recursos de las organizaciones criminales “en todas las etapas”, así como contra las redes y personas que facilitan sus operaciones.

El embajador también destacó el combate conjunto contra la corrupción, una práctica que, dijo, “aleja las inversiones, lastima a los ciudadanos y genera inseguridad”.

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Afirmó que anteriormente los gobiernos trabajaban por separado y un solo país no podía abarcar toda la red criminal, mientras que la cooperación entre México, Estados Unidos y otros socios internacionales permite ahora cerrar más espacios a los carteles.

Antes, relató Johnson, "los cárteles creían que cruzado fronteras y lavando recursos se protegían, pero hoy le decimos que no, no más, apenas empezamos y vamos por más de sus recursos y más de sus redes criminales".

Las declaraciones se producen una semana después de que el diplomático informara que Estados Unidos entregó a México a diez personas requeridas por las autoridades mexicanas por delitos graves.

"Diez fugitivos más enfrentan a la justicia en México", escribió Johnson en su cuenta de X, donde precisó que los buscados están relacionados con casos de secuestro, delitos relacionados con drogas y armas, así como actividades vinculadas con los carteles del narcotráfico.

El embajador no divulgó sus nombres ni precisó las acusaciones individuales o el mecanismo jurídico empleado para su entrega.

Johnson había informado además el 30 de julio que más de 300 fugitivos buscados por México habían sido devueltos desde Estados Unidos, en el marco de la cooperación bilateral en seguridad.