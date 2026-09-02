Familia de joven haitiano que se suicidó en Ohio culpa a ICE de EE.UU.

Pierre Damas Bel se quitó la vida al ingresar a pie en una autopista interestatal a las afueras de Springfield, donde fue atropellado por un camión y falleció al instante, según informó la Patrulla de Autopistas de Ohio.

El joven había llegado a EE.UU. en 2024 a través de la aplicación CBP One, un programa del Gobierno del demócrata Joe Biden (2021-2025), ya eliminado, que permitía a los migrantes pedir una cita para presentarse en la frontera e iniciar su proceso para solicitar asilo, divulgó ICE.

Bel formaba parte de unos 300.000 haitianos en Estados Unidos que perdieron su Estatus de Protección Temporal (TPS), una protección frente a las deportaciones recientemente eliminada por el Gobierno del republicano Donald Trump, tras lo que las autoridades le colocaron el dispositivo de localización, recoge CBS.

"Después de que a mi hijo le pusieran un dispositivo en el tobillo, sintió que le trataban como un animal", dijo su padre, Pierres Ronal Bel, en un comunicado citado por ese medio.

En declaraciones al medio Miami Herald, el padre afirmó que el joven había empezado la universidad, aspiraba a ser un atleta universitario y se había inscrito en un programa del Ejército de EE.UU. que conducía a la ciudadanía, pero al contrario de sus compañeros, no recibió su uniforme debido al dispositivo tobillero.

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"Lo acosaban mucho", detalló.

"Yo vine a este país para conseguir una educación. No vine aquí para cometer un crimen o hacer daño a nadie. Aún así, ahora camino las calles de EE.UU. con un monitor GPS en mi pierna, con un sentimiento de vergüenza y humillación que nunca imaginé que experimentaría", escribió el joven en su Instagram.

"Yo vine aquí a estudiar, a construir mi futuro y vivir una mejor (vida), no a ser tratado como un criminal. Así que ahora, ¿Cómo se supone que vaya a jugar en los deportes universitarios con un monitor GPS en mi pierna?", reflexionó en su mensaje, en el que expresaba su negatividad hacia ICE.

En un comunicado a medios, ICE dijo que puso el dispositivo a Bel el 29 de julio "mientras continuaba con sus procedimientos de inmigración" y rechazó "cualquier intento de culpar a ICE por la muerte", señalando que "no se le exige a nadie quedarse en EE.UU. ilegalmente y llevar un monitor GPS".