Fiscalía de Bolivia excluye a primera dama de investigación y amplía causa contra Cerimedo

El abogado Lucas Torres denunció la semana pasada a Cerimedo por presuntamente haber hecho negociados para cobrar dinero por venta de gasolina, asignación de cupos de combustible y negocios de oro, entre otras actividades, en una supuesta coordinación con Urquidi.

La decisión tomada por una comisión de tres fiscales establece "la falta de elementos de convicción que puedan aseverar la participación" de Urquidi en los supuestos delitos por los que fue acusada, por lo que definió no investigarla.

Sin embargo, la Fiscalía decidió "ampliar" dicha investigación contra Cerimedo por los mismos hechos, tras valorar que recibió un "ingreso desproporcionado" de "montos de dinero" a través de una casa de cambios.

Los cargos contra el consultor argentino por lo denunciado también abarca la supuesta usurpación de funciones, falsedad material y uso de instrumento falsificado, tras el hallazgo de "tarjetas personales" en las que se presentaba como "asesor del presidente constitucional de Bolivia".

La base de la denuncia son las acusaciones de la expareja de Cerimedo, la abogada y operadora política Nadia Beller, quien acusó a la familia del presidente Rodrigo Paz de supuestamente hacer "grandes negociados" con los "brokers" (corredores) de las empresas estatales, según señaló la Fiscalía.

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Cerimedo y Urquidi también fueron denunciados en la víspera por el vicepresidente Edmand Lara, declarado opositor al Gobierno, por presunto tráfico de influencias, con base en una grabación no verificada en la que supuestamente ambos hablan de cambiar a algunos ministros y a un exjefe policial.

El pasado 17 de agosto, Beller sufrió un ataque armado por el que Cerimedo está detenido preventivamente en la región oriental de Santa Cruz, acusado de tentativa de feminicidio por supuestamente haber ordenado la agresión.

Cerimedo también es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito en un caso por el que el sábado se le dictó otra orden de arresto en un penal en el altiplano de La Paz.

Contra el argentino también hay una tercera causa abierta por violencia familiar y doméstica ejercida presuntamente en julio contra Beller.

Estos casos pusieron en la mira la relación de Cerimedo con el presidente Paz, puesto que sus detractores, como el exmandatario Evo Morales (2006-2019) y Lara aseguran que fue su asesor personal.

Paz aseguró la semana pasada que Cerimedo fue parte de su campaña para la segunda vuelta presidencial en 2025, pero que "jamás tuvo la autorización" de representar a su Gobierno o a su familia y que "nunca hubo un contrato" o una "relación de trabajo directa" con él.

Cerimedo fue parte de la estrategia de comunicación del actual presidente argentino, Javier Milei, durante la campaña presidencial de 2023 en ese país. También fue vinculado a la investigación en Brasil sobre el intento de golpe de Estado de enero de 2023 y fundó en 2021 el portal La Derecha Diario.