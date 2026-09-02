Indígenas paraguayos alistan anteproyecto que busca protección intelectual de sus saberes

Alvarenga, que participó en un conversatorio que contó con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y se celebró en el Centro Cultural de España en Asunción, señaló que el anteproyecto se ha estado desarrollando en los últimos 4 años, y que ahora está en proceso de socialización con las diversas etnias del país.

"Estamos ante una desprotección muy grande de los conocimientos tradicionales, de los usos de la medicina tradicional, de su aplicación por parte de los grandes laboratorios que llevan esto y utilizan y, luego, lo transforman en una cápsula, en una pastilla, en una crema", apuntó.

Asimismo, afirmó que a los pueblos indígenas no les queda "nada" de la apropiación de sus saberes, por cuanto debe hallarse una fórmula para garantizar la distribución de los beneficios que estos dejan.

Como ejemplo de esto citó la venta "en todo el mundo" del endulzante conocido como stevia, que proviene de una planta que los indígenas guaraníes paraguayos conocen como kaʹa heʹê (hierba dulce) y usaron tradicionalmente antes de la llegada de los españoles a su territorio.

"¿Pero quién tiene la patente, cuando el conocimiento es del pueblo guaraní?", se preguntó.

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Durante el evento, la relatora de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Romina Rojas, indicó que el anteproyecto se nutre del conocimiento de las mujeres indígenas paraguayas, a quienes consideró como "las encargadas de sostener las estructuras" que dieron pie a los saberes.

Igualmente, dijo que el texto también buscará proteger intelectualmente técnicas de pesca y conservación de alimentos, y que si finalmente avanza en el Congreso el país saldará una "deuda pendiente” con las comunidades indígenas.

"Es una excelente oportunidad de darle ese valor que en este momento no tienen los pueblos indígenas y sus conocimientos", añadió.

Rojas también explicó que la culminación del anteproyecto, que por ahora tiene unos 63 artículos, tomó un nuevo curso después de que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) aprobara en mayo de 2024 un tratado que obliga a quienes soliciten patentes a informar si obtuvieron los conocimientos de un pueblo indígena.

El conversatorio hizo parte de la serie de actividades en el país previas al Día Internacional de la Mujer Indígena, que se celebrará este sábado.