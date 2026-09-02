Israel intercepta un "objetivo aéreo sospechoso" en un posible ataque desde Líbano

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) indicaron -en un comunicado- que "se lanzaron interceptores contra un objetivo aéreo sospechoso que probablemente cruzó desde el Líbano hacia territorio israelí", en un incidente por el que no se han reportado heridos.

La FDI, que informó previamente sobre la activación de las sirenas de alerta por la infiltración de una aeronave hostil en la zona de Kfar Yuval, indicó que analizan los resultados de la intercepción, sin aportar más detalles.

La Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FINUL) advirtió el pasado viernes que la situación en el sur del país "sigue frágil" y afirmó que contabilizó la caída de más de mil proyectiles entre el 21 y el 27 de agosto.

El pasado domingo, el presidente libanés, Joseph Aoun, condenó la "continuidad de las agresiones israelíes" en el sur de su país y reiteró el compromiso de su Gobierno de extender su soberanía sobre todo el sur de su territorio, y a monopolizar la posesión de armas, en alusión sobre todo al desarme del grupo chií Hizbulá.

La actividad militar israelí en el sur libanés aumentó significativamente durante la primera quincena del pasado mes de agosto, pese al diálogo entre Israel y Líbano para consolidar el acuerdo marco alcanzado a finales de junio con la mediación de Estados Unidos.

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Hizbulá, por su parte, rechaza el acuerdo marco que estipula, entre otros puntos, la retirada gradual de Israel de las zonas que invadió en el sur libanés. La formación chií también se opone al diálogo, critica a Beirut por negociar con Israel e insiste en combatir contra el Ejército israelí para liberar la parte meridional del Líbano.