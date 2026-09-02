La Bolsa de México gana 0,57 % tras cinco sesiones en rojo y sube a 64.884,28 unidades

"El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global", comentó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Grupo Financiero Base.

En Estados Unidos, los principales índices (Dow Jones, Nasdaq Composite y S&P 500) avanzaron.

En México, indicó la experta, el IPC de la BMV "cerró la sesión con una ganancia del 0,57 % para cortar una racha de cinco sesiones de caídas".

Al interior del mercado mexicano, añadió la especialista, destacaron los avances de las emisoras: Volaris (+3,22 %), Grupo Aeroportuario del Centro (+2,61 %), Grupo Aeroportuario del Pacífico (+2,53 %), Banregio (+2,43 %) y Orbia Advance (+2,27 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, explicó que con el movimiento positivo de este miércoles el índice mexicano registra un avance del 0,9 %.

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En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,11 % frente al dólar, al pasar de 17 a 16,98 unidades por billete verde, según datos de cierre del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 188,7 millones de títulos por un importe de 18.074 millones de pesos (unos 1.064 millones de dólares).

De las 703 firmas que cotizaron en la jornada, 358 terminaron con sus precios al alza, 322 tuvieron pérdidas y 23 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la compañía minera Frisco (MFRISCO A-1), con el 6,52 %; de la distribuidora de productos químicos Alpek (ALPEK A), con el 4,67 %, y de la exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A), con el 4,64 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la cadena de hospitales Médica Sur (MEDICA B), con el -3,8 %; de la comercializadora de medicamentos Corporativo Fragua (FRAGUA B), con el -3,76 %, y de la constructora de viviendas Corpovael (CADU A), con el -2,89 %.