La historia de Gerda Taro llega a Venecia reivindicando su valía como mujer y fotógrafa

La cineasta italiana se inspira en el libro homónimo de Helena Janeczek para ofrecer un retrato de quien está considerada la primera mujer fotoperiodista de guerra y la primera corresponsal gráfica que falleció en el frente.

Marazzi conocía las imágenes más icónicas de la fotógrafa alemana (1910-1937), pero esa novela fue la que le hizo descubrir verdaderamente la "complejidad" de quien estaba detrás de la cámara.

"Creímos en la historia de una mujer olvidada por una serie de sucesos, primero porque muere muy joven y después porque se pierden sus huellas. De manera casi milagrosa se encontraron sus negativos unos 60 años después y se redescubrió su figura", afirmó en la rueda de prensa de presentación de la película.

'La ragazza con la Leica' inicia su relato en París el 14 de julio de 1937, un día antes de que Taro regrese con su Leica a una España sumergida en la guerra civil (1936-1939), y mezcla flashbacks con su tiempo en la zona de combate para ahondar en su persona y en la de su compañero de vida y profesión Endre Ernő Friedmann, conocido profesionalmente como Robert Capa.

Fotografías de archivo tanto de Taro como de las que ambos firmaron bajo la identidad profesional de Capa antes de que su colaboración artística bajo ese pseudónimo se resquebrajara y empezaran a ser reconocidos por separado acompañan un relato que pone en valor a Taro (Emilia Schüle), sin estar a la sombra de nadie.

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"Para mí, la fotografía significa participar en la historia, no observarla desde la barrera. (...) Pero el mundo solo ve a Capa y yo desaparezco tras él", apunta la protagonista en el filme cuando ya empezaba a pesarle que ese pseudónimo masculino provocara que el mérito de esas primeras imágenes solo se le atribuyera a él.

Porque Taro, según resumió Schüle en la presentación, "había quedado reducida a ser su novia".

La actriz dijo afrontar el personaje "con responsabilidad, pero también con imaginación": "Había muchos documentos históricos. Estaban las novelas, las fotografías. Me encanta investigar, pero también actuar. El guion ofrecía una dirección muy cinematográfica y precisa para Gerda: una mujer con mucho ritmo, alguien que transforma la incertidumbre en acción".

Taro murió a los 26 años el 26 de julio de 1937, tras haber sido arrollada por un tanque mientras cubría la retirada de las fuerzas republicanas en la batalla de Brunete (Madrid). Capa, uno de los cofundadores de la Agencia Magnum en 1947, falleció en 1954 al pisar una mina antipersona en Indochina.

Dos vidas entregadas a la guerra que 'La ragazza con la Leica' ayuda a entender al adentrarse en sus personalidades y contradicciones. "¿Por qué me quieres si no puedes aceptarme?", le pregunta la Taro de la ficción a Capa cuando este intenta impedir el que sería su último viaje a España.

Su proyección este miércoles dentro de Horizontes inaugura once días de cine, hasta el 12 de septiembre, en los que esta sección centrada en nuevas tendencias estéticas dará igualmente protagonismo a cintas como 'Moragheb' ('Falling House'), del iraní Mohsen Gharaie, o 'Yak Mai' ('The Burning Giants'), del tailandés Phuttiphong Aroonpheng.