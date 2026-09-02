La inflación de Paraguay fue del 0 % en agosto por bajas en alimentos y bienes importados

Según el Banco Central de Paraguay (BCP), la inflación acumulada se ubicó de esta forma en 1,8 %, la misma tasa que el mes precedente (julio) e inferior al 3,4 % registrado en el mismo periodo del año pasado.

En tanto que la inflación interanual de agosto se situó en 1,5 %, menor al 1,6 % de julio y al 4,6 % reportado en el mismo lapso de 2025.

El costo de vida en agosto mostró comportamientos mixtos, con aumentos en el precio de los servicios y los combustibles mientras disminuyeron los alimentos y los bienes durables de origen importado, según el informe.

Las principales bajas en el grupo de los alimentos se registraron en las hortalizas y tubérculos (-6,1 %), seguidos por la carne de cerdo (-2,4 %), cereales (-2,1 %), harinas (-1 %) y la carne vacuna (-0,8 %).

Por su parte, el BCP atribuyó "en gran medida" la disminución en los precios de bienes importados como vehículos, equipos telefónicos e informáticos y electrodomésticos a la apreciación de la moneda local, el guaraní, respecto al dólar.

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Por otro lado, se encarecieron los combustibles (4,3 %), las frutas frescas (1,7 %) y los servicios de peluquería, las comidas y bebidas consumidas fuera del hogar, alojamiento en hoteles, atención médica, paquetes turísticos al exterior, entre otros.

En julio pasado, el BCP redujo del 3,5 % al 3,3 % la proyección de la inflación de este año.

En 2025, la inflación en Paraguay cerró en 3,1 %.