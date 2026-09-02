La panameña Copa Airlines forma a 65 nuevos técnicos aeronáuticos en su academia

"Cada avión que despega lleva detrás el trabajo de técnicos altamente preparados, responsables de asegurar que la aeronave esté en las condiciones requeridas para operar", dijo el vicepresidente de Operaciones Técnicas de Copa Airlines, Rafael Samudio.

Y agregó: "En Copa necesitamos cada vez más profesionales con esta formación y, a través de ATA, estamos preparando ese talento aquí en Panamá, con experiencia práctica y conocimientos alineados a las necesidades reales de nuestra operación. Para estos jóvenes representa la oportunidad de desarrollar una carrera especializada y con futuro, y para el país, la posibilidad de seguir fortaleciendo su capacidad técnica en aviación".

Estos 65 nuevos técnicos de mantenimiento aeronáutico se integran a la operación de la aerolínea luego de completar su preparación teórica y práctica en mantenimiento e inspección de aeronaves y sus sistemas, según la información de Copa.

Además, diez de las personas graduadas son mujeres, equivalentes al 15 % del grupo, "reflejando una participación femenina cada vez mayor en una profesión históricamente ejercida principalmente por hombres", destaca el comunicado.

Durante el programa, los estudiantes reciben formación en distintos ámbitos del mantenimiento aeronáutico. En esta promoción, un total de 21 técnicos se especializaron en motores, "una de las áreas técnicas clave para el mantenimiento de la flota".

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Desde su creación en 2014, ATA ha graduado a 269 profesionales, muchos de los cuales trabajan actualmente en las distintas áreas de mantenimiento de Copa Airlines.

Dependiendo del programa seleccionado, la formación tiene una duración de dos o cuatro años y prepara a los estudiantes para realizar labores de mantenimiento e inspección de sistemas aeronáuticos, de acuerdo con las regulaciones nacionales e internacionales de la industria.

Actualmente, cerca del 90 % de los trabajos de mantenimiento de la flota de Copa Airlines se realizan en Panamá, en su Centro de Mantenimiento ubicado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal del país y con el que la aerolínea conecta 88 destinos en 32 países.