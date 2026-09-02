León XIV advierte sobre el consumo egoísta cuando está en juego el futuro del planeta

“En una época marcada por profundos cambios, de los que se derivan desequilibrios preocupantes, la Iglesia está llamada a servir al ser humano, escuchando y acogiendo los interrogantes más profundos de su corazón y los anhelos que lo habitan”, dijo el pontífice en su primera audiencia general del mes de septiembre, celebrada en la Plaza de San Pedro del Vaticano ante miles de fieles.

León XIV comenzó este miércoles un ciclo de reflexiones sobre la constitución pastoral ‘Gaudium et spes’ del Concilio Vaticano II -que trata la relación de la iglesia con el mundo contemporáneo-, y llamó a “salir de toda pasividad e indiferencia ante los acontecimientos que se producen” y “sobre todo ante el cambio rápido y profundo que experimentamos hoy”.

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“No es posible permanecer como espectadores desinteresados, es necesario, en cambio, escuchar con el corazón, dejarse interpelar, involucrarse”, destacó el papa que exhortó a “desenmascarar las contradicciones que caracterizan la vida personal y social del mundo contemporáneo”.

Un llamado del papa a renunciar al consumo egoísta

Como ejemplo de esas contradicciones citó la existencia de “una conciencia compartida de que está en juego el futuro del planeta y al mismo tiempo la incapacidad de renunciar al consumo egoísta” o “la ilusión de que la guerra es una vía eficaz para construir la paz”.

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También se refirió a otras paradojas como “un progreso científico y tecnológico que ofrece siempre nuevas posibilidades” pero solo para algunos y que no siempre se pone al servicio del ser humano, o que exista una mayor disponibilidad de riquezas y “tanto poder económico cuando desafortunadamente, hoy como en los tiempos del Concilio, una gran parte de la humanidad sufre hambre y miseria”.