Lionel Richie sale del hospital tras someterse a pruebas de corazón

El premiado autor de éxitos como 'Hello', de 77 años, ya ha vuelto a su casa en Los Angeles después de tomar un vuelo hoy mismo y se siente "genial", agrega el medio.

Richie ingresó en el hospital por precaución tras tener dificultades para mantenerse de pie en el concierto que dio el sábado en la sala The Muny de St. Louis y los médicos lo atribuyeron a una "ligera deshidratación", informó el portal de farándula TMZ anteriormente.

No obstante, ayer ese medio divulgó que el artista se estaba sometiendo a pruebas cardíacas.

El ganador del Grammy tuvo otros problemas de salud a finales de junio que le obligaron a finalizar antes de tiempo un concierto en Minesota, en el que dijo a la audiencia que se sentía "mareado".

Después de ese incidente en la primera parada de su gira 'Sing a song all night long', Richie pospuso los dos siguientes conciertos, que iban a celebrarse en Chicago y Columbus (Ohio), explicando que sus médicos le habían recomendado "descansar y recuperar la salud por completo".

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La siguiente parada de la gira, que comparte con la banda Earth, Wind and Fire, es el 26 de septiembre en San Francisco.