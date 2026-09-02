Maduro pide desestimar su caso en EE.UU. argumentando inmunidad soberana

El abogado de Maduro, Barry Pollack, entregó dos mociones al tribunal: una para desestimar toda la acusación con base en la inmunidad soberana y otra, en caso de que esa no prospere, para desestimar solo el cargo de conspiración por narcoterrorismo.

Maduro está acusado de conspiración para cometer actos de narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas automáticas, y está preso en un penal de Nueva York, donde se procesa su caso, desde su captura en Caracas el 3 de enero.

En la primera moción, argumentó que un tribunal de EE.UU. no tiene jurisdicción para procesar a Maduro porque es "jefe de Estado de facto" y la conducta en la que se basan los cargos "consiste en actos atribuibles a los cargos oficiales" y a las "facultades del Estado".

"El Tribunal carecería de jurisdicción sobre el señor Maduro si este tuviera derecho o bien a la inmunidad soberana basada en su condición de jefe de Estado o bien a la inmunidad soberana basada en la conducta (...). Tiene derecho a ambas", indicó en el escrito.

Además, pidió cerrar el caso "con perjuicio", lo que impide en la práctica que pueda presentarse la misma acusación.

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En la segunda moción, el abogado pidió la retirada del cargo de narcoterrorismo argumentando que el tribunal tampoco tiene jurisdicción y que no está formulado adecuadamente según la ley estadounidense.

El cargo "pretende acusar a un ciudadano extranjero" por una "conducta exclusivamente extranjera sin alegar adecuadamente el elemento jurisdiccional"; no establece su "intención de causar perjuicio a Estados Unidos, sus ciudadanos o sus intereses", y "no está dentro de la autoridad del Congreso para regular", escribió Pollack.

Se esperaba que Maduro solicitara hoy la inmunidad soberana, puesto que vencía el plazo fijado por el juez Alvin Hellerstein para que la defensa presentara sus argumentos.

La Fiscalía de EE.UU. tiene hasta el 2 de octubre para responder a estas mociones, previsiblemente en contra.

La vista para abordar estas cuestiones está programada el 17 de noviembre, antes del juicio, que por el momento está fechado para junio de 2027.

El depuesto presidente difundió el pasado domingo fotografías suyas desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC), en Nueva York, vestido con pantalón y sudadera grises y haciendo el signo de la victoria.