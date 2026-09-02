Matan a dos jóvenes palestinos en un ataque de colonos escoltados por fuerzas israelíes

Dicho ministerio indicó que los fallecidos son Omar Muhamad Naji Al Naasan (19 años) y Jalil Rasem Jalil Shahada (16 años).

La Media Luna Roja Palestina explicó que uno de ellos recibió un disparo en el cuello "durante un ataque de colonos y fuerzas de ocupación (israelíes)" y que fue trasladó al hospital mientras se le realizaba reanimación cardiopulmonar. El otro joven fue disparado por la espalda.

El jefe del consejo de la aldea, Min Abu Aliya, afirmó -a la agencia oficial de noticias palestina (Wafa)- que en el ataque participaron colonos acompañados por fuerzas israelíes, que irrumpieron en el centro de la aldea, atacaron dos viviendas y robaron ovejas.

Abu Aliya añadió que francotiradores del Ejército israelí se apostaron en edificios del centro de la aldea y que, cuando los vecinos intentaron enfrentarse a los colonos que les robaban las ovejas, los soldados abrieron fuego contra los palestinos e hirieron a los jóvenes.

Preguntado por EFE, el Ejército israelí dijo estar comprobando lo ocurrido.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según un informe publicado la semana pasada por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), entre el 11 y el 24 de agosto se documentaron ochenta ataques de colonos que causaron víctimas palestinas, daños materiales o ambos, con 55 palestinos heridos.

Desde comienzos de 2026, veintitrés palestinos han muerto y más de 1.040 han resultado heridos en ataques de colonos, según OCHA. El organismo señala que la frecuencia de las lesiones causadas directamente por colonos ha pasado de una media de un palestino herido cada tres días en 2020 a más de tres al día en lo que va de este año.

La violencia incluye agresiones físicas, incendios, daños a viviendas y vehículos, restricciones de movilidad y ataques contra tierras e infraestructuras.

Los colonos son habitualmente protegidos por las tropas israelíes durante sus ataques y sus acciones quedan impunes en la gran mayoría de los casos.

El 93,6 % de las investigaciones a colonos por violencia contra palestinos en Cisjordania han terminado sin una acusación, según un estudio de la ONG israelí Yesh Din.

Sólo un 3 % de las investigaciones policiales han derivado en condenas totales o parciales desde 2005, afirma la misma organización.