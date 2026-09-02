Medios proeuropeos de Serbia temen más controles por nuevo propietario cercano a Orbán

El grupo Alpac Capital, presidido por Pedro Vargas David, controla con esta compra las televisiones N1 y Nova S, así como los periódicos Danas, Vreme y Radar.

Según alertó N1 este miércoles, Alpac Capital no ha renovado el acuerdo de asociación que la emisora tenía hasta ahora con la estadounidense CNN, al tiempo que está preparando cambios que podrían afectar a programas críticos con el presidente serbio, el populista nacionalista Aleksandar Vucic.

A su vez, los directores de esos cinco medios ya fueron cesados en los últimos meses y sustituidos por Alpac Capital.

La asociación de TV N1 con CNN terminó el pasado 31 de agosto. Desde 2014, el canal había operado como emisora de noticias afiliada a CNN para el mercado de la antigua Yugoslavia, con operaciones en Serbia, Croacia y Bosnia-Herzegovina.

Durante ese período se consolidó por su cobertura independiente y sus estándares editoriales liberales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La situación también generó preocupación en torno a TV Nova S, donde Zoran Kesić, presentador del popular programa satírico '24 Minutos', anunció este miércoles que su espacio, crítico con Vucic, probablemente no regresará para una nueva temporada.

Kesić pidió a los nuevos propietarios portugueses que expliquen públicamente la nueva situación en el canal.

"Los animamos a que den un paso adelante y nombren a quien está ejerciendo las presiones", escribió el periodista en Facebook.

Alpac Capital adquirió el canal paneuropeo Euronews en 2022, una operación que contó -según investigaciones periodísticas independientes- en parte con financiación vinculada al Estado húngaro y con figuras próximas a la red de Orbán.

En 2026 la compañía avanzó en la adquisición de esos cinco medios serbios, en una operación valorada en unos 30 millones de euros.

En abril pasado una veintena de ONG serbias denunciaron que fue orquestada por el propio Vucic, estrecho aliado de Orbán, con el objetivo de limitar la independencia de los medios críticos en el país balcánico.