Mercosur descarta que tensiones bilaterales afecten al bloque, según canciller de Uruguay

Así lo dijo en una rueda de prensa llevada a cabo en la sede de la Cancillería uruguaya, donde fue la reunión en la que también participaron sus pares de Argentina, Pablo Quirno; Brasil, Mauro Vieira; Bolivia, Héctor Francisco Huanca, y Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano.

Lubetkin tildó el encuentro como "extraordinario y fraterno" y recordó que cuando se convocó a dicha reunión todos los ministros confirmaron su presencia de manera inmediata.

"Más allá de las relaciones o las realidades bilaterales entre algunos países de la región, la sensación que daba la reunión es que estamos ante un bloque que, con todas las virtudes y dificultades que tiene, es un bloque maduro, es un bloque responsable y que ninguno de los factores puntuales lo están afectando en su propio desarrollo", enfatizó.

Consultado sobre si en el encuentro se trató el tema de las tensiones que existen entre Argentina y Brasil, aseguró que no y añadió: "Si uno se limitara a esa reunión, podemos tener la confianza plena de que por encima de los desencuentros bilaterales cada uno de los países -incluidos Brasil y Argentina- ven con mucha atención y con mucha responsabilidad toda la acción el Mercosur".

"Ningún aspecto del Mercosur se ha detenido, a pesar de los desencuentros que puedan haber habido entre algunos de los países", concluyó el ministro uruguayo.

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El presidente de Argentina, Javier Milei, calificó a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, de "ladrón" y lo tildó también de "corrupto", días después de que una declaración similar desencadenara una crisis diplomática entre ambos países.

"Es un ladrón, es un corrupto, fue condenado por ladrón y corrupto, estuvo preso, por lo cual también es cierto lo de presidiario", expresó Milei el pasado 2 de agosto durante una entrevista con la señal LN+.

Durante su discurso en la convención del Partido Liberal (PL) de Brasil en apoyo a la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, el mandatario argentino calificó el 25 de julio a Da Silva de "ladrón", entre otros agravios que llevaron al dirigente brasileño a llamar a consultas a su embajador en Buenos Aires y convocar al embajador argentino en Brasilia.

Consultado en la entrevista por aquellas declaraciones, Milei insistió en que dijo la verdad y, preguntado por la agresividad de sus palabras, respondió: "Es mucho más leve decirle ladrón al ladrón que el propio acto de robar".

El 4 de agosto, Brasil comunicó la expulsión del embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, y decidió no enviar al embajador brasileño a Buenos Aires.