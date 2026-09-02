Milei vuelve a arremeter contra la prensa: "Son de izquierda y desean que me vaya mal"

"No tienen forma de sostener el relato porque con los datos les estamos ganando por goleada, a pesar de la suciedad de los corruptos periodistas y medios de comunicación que apuestan al fracaso permanente de Argentina", afirmó Milei al clausurar la conferencia 'Vientos de cambio', organizada en Buenos Aires por la Fundación Libertad y Progreso.

El jefe de Estado, de conflictiva relación con los medios de comunicación, dijo que "no puede ser que un conjunto de delincuentes mentirosos tape el sol con un dedo".

"Gracias, malditos periodistas del 95 %, por habernos traído a Alberto Fernández (peronista, presidente de Argentina entre 2019 y 2023)", dijo Milei.

El mandatario aseguró que su programa económico logró bajar la inflación "en un 85 %", que la economía crece y que la pobreza ha descendido "al 28 %".

"¿Ustedes se imaginan lo que estarían diciendo si estos logros en materia social los hubiera hecho el peronismo? Hoy, por lo menos el 50 % de las calles de Argentina llevarían mi nombre. Pero, claro, no soy peronista", ironizó.

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Milei insistió en cuestionar a los periodistas, a los que llamó "basuras con micrófono" y "sicarios" y a quienes acusó de ser "brutalmente deshonestos" y de querer "tapar" los "logros" de su gestión.

"El trabajo que hacen los periodistas para que se mantenga el estatus quo corrupto decadente argentino es enorme. (...) Ahora están muy enojados porque les corté la pauta (publicitaria). Además, son de izquierda, odian nuestras ideas, desean que nos vaya mal", aseguró el mandatario en su intervención, que duró algo más de una hora.

"Además, tienen odio hacia mi persona. Lo puedo entender y hasta les puedo dar argumentos adicionales para que me odien más", añadió.

Milei, que pretende competir por la reelección en 2027, recurrentemente insulta a periodistas en discursos públicos y mensajes por redes sociales.

Desde su llegada a la Presidencia, a finales de 2023, Milei ha aplicado una severa política de ajuste económico, que ha derivado en el cierre de unas 30.000 empresas y la pérdida de miles de puestos de trabajo formales, mientras es creciente el número de hogares en mora por deudas que ha tomado por ingresos insuficientes con los que no pueden llegar a fin de mes.