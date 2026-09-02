Peña destaca logros de su gestión y mejoras para 2027 en medio de conflicto con médicos

"Más medicamentos, mejores condiciones laborales y una mejor infraestructura para nuestro sistema de salud pública", escribió Peña en sus redes sociales, en su primera alusión a la situación sanitaria en el país desde que los médicos de distintas hospitales se sumaron la semana pasada a una huelga que se extendió por cinco días.

Entre otros, el mandatario mencionó las propuestas incluidas por el Ejecutivo en el presupuesto de 2027, como una partida de 760 millones de dólares para medicamentos e insumos y un alza en el monto asignado al Instituto Nacional del Cáncer (INCAN), que, según el gobernante, pasó de 110 a 195 millones de dólares.

"Hoy damos un paso importante y seguiremos trabajando sin descansar en soluciones para que cada paraguayo, esté donde esté, reciba un servicio de salud completo, digno y más humano", agregó Peña.

Los galenos agrupados en el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) reclaman un aumento de sus salarios que aseguran no se ha actualizado desde 2012, la dotación de insumos y medicamentos para los centros hospitalarios, nombramientos para cerca de 9.000 profesionales con contratos temporales y otros beneficios laborales.

En su publicación en redes, Peña insistió en la propuesta de la "carrera sanitaria" para los profesionales del sector que permita establecer los salarios según la experiencia y formación, una medida que los médicos ya rechazaron la semana pasada, cuando denunciaron que el proyecto reposa hace treinta años en el Congreso.

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Además, el gobernante prometió "mejores condiciones laborales" al destacar el nombramiento formal de unos 2.400 médicos que laboran bajo contratos, la contratación de unos mil nuevos profesionales y el pago de feriados trabajados.

El Ejecutivo de Peña presentó en la víspera al Congreso un proyecto de ley de presupuesto para 2027 que asciende a 166,3 billones de guaraníes (unos 25.700 millones de dólares), pero no incluye asignaciones para un aumento de los ingresos de los médicos.

Durante la presentación del documento, el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, reiteró que al Gobierno se le "imposibilita" financiar el reajuste del 76 % exigido por los médicos, al advertir que suma entre 130 y 150 millones de dólares.

Al pronunciarse sobre el conflicto laboral, la senadora opositora Esperanza Martínez, quien fue ministra de Salud durante el Gobierno del izquierdista Fernando Lugo (2008-2012), dijo a periodistas que Peña "está menoscabando la rabia e indignación de los médicos" al no haber accedido a un reajuste salarial.

Los afiliados a Sinamed han convocado este jueves a una asamblea en la que definirán si se declaran en huelga definitiva, mientras se han multiplicado los anuncios de renuncias colectivas en distintos hospitales del país.