Perú recaudó 6.700 millones de dólares por minería en primer semestre de 2026, un 80 % más

De acuerdo con el Boletín Estadístico Minero (BEM), elaborado por la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera, los ingresos tributarios provenientes de la minería metálica constituyeron el principal componente de la recaudación durante el primer semestre, con 19.435,4 millones de soles (unos 5.700 millones de dólares), equivalentes al 85,3 % del total.

En tanto, las nuevas regalías mineras generaron 2.131,9 millones de soles (633 millones de dólares), que representan el 9,4 % del total recaudado.

A su vez, los ingresos tributarios provenientes de la minería no metálica alcanzaron 962 millones de soles (286 millones de dólares), equivalentes al 4,2 %; el gravamen especial a la minería aportó al erario público 172,8 millones de soles (51 millones de dólares), y las regalías mineras sumaron 85,3 millones de soles (25,3 millones de dólares).

El Ministerio de Energía y Minas señaló en un comunicado que "este resultado refleja el importante aporte de la actividad minera a los ingresos del Estado y responde al favorable desempeño de los ingresos tributarios y al mayor aporte de los mecanismos no tributarios vinculados al aprovechamiento de los recursos minerales".

"Asimismo, se desarrolla en un contexto de precios internacionales favorables de los principales metales y de resultados operativos positivos del sector", anotó.

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Para el segundo semestre de 2026, se prevé que la recaudación fiscal del sector minero mantenga un comportamiento favorable, en función de la continuidad de las operaciones de las principales unidades productivas, la evolución de los precios internacionales de los metales y el dinamismo de la actividad minera.