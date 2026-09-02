Presidente de Panamá viajará a Ecuador para hablar con Noboa sobre Comercio y Seguridad

El presidente panameño llegará a la Base Aérea Simón Bolívar, en la ciudad de Guayaquil (suroeste), en donde será recibido por el canciller ecuatoriano, Roberto Kuri, y por los embajadores de Panamá en Ecuador, Alfredo Montaner, y de Ecuador en Panamá, Pascual del Cioppo.

Este mismo miércoles, el canciller de Ecuador confirmó la visita de Mulino al país suramericano para analizar con su homólogo, Daniel Noboa, temas relacionados con inversión, comercio y seguridad.

Mulino acudirá acompañado por los ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio, Javier Martínez Acha y Julio Moltó, respectivamente, así como Jorge Vallarino, miembro de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, además de su mujer, la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, según la Presidencia panameña.

Paralelo al encuentro de mandatarios, se efectuará una reunión bilateral entre el ministro de comercio panameño y la ministra de Desarrollo Económico y Productividad, Sahira Moya, quienes suscribirán el Acuerdo de Alcance Parcial Ecuador-Panamá, un acuerdo comercial bilateral limitado que comenzaron a gestar en 2023.

También los cancilleres firmarán el "acuerdo interinstitucional de intercambio de información migratoria", un mecanismo de cooperación bilateral orientado a que ambos países compartan información sobre migración que se estableció en 2011.

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Tras efectuar las reuniones, el presidente Mulino y su comitiva regresarán a Panamá en horas de la tarde del mismo viernes.

El pasado 24 de octubre, Javier Martínez-Acha y Gabriela Sommerfeld, a la sazón cancilleres de Panamá y Ecuador, respectivamente, coincidieron, en Quito, en la "necesidad urgente" de combatir juntos al crimen organizado trasnacional y de trabajar para que esa lucha se convierta en un eje transversal de la agenda multilateral.