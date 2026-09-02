Récord de denegaciones de asilo en EEUU: solo el 5,5 % de casos fueron aprobados en junio

En junio de 2026, solo se concedió asilo a 771 personas, un dato inferior a una cuarta parte del número de personas que obtuvieron asilo en junio de 2023.

Para marzo de 2023, las solicitudes de asilo aprobadas (48 %) superaban los casos denegados.

El informe de TRAC encontró que la cifra de denegaciones de caso de asilo comenzaron a aumentar en el Gobierno del expresidente Joe Biden (2021-2023), pero en la actual Administración subieron del 60 % hasta llegar al 94 %, de acuerdo a los últimos datos.

El análisis reveló que actualmente también se están resolviendo más casos. Gracias a la reciente contratación de varios cientos de nuevos jueces de inmigración, la resolución de casos de asilo ha alcanzado niveles récord. En abril y mayo, el número de casos de asilo concluidos superó los 13.000, y rebasó los 14.000 tanto en marzo como en junio de 2026.

Sin embargo, el ritmo de resolución de casos no ha aumentado de manera constante. Tras el despido de numerosos jueces por parte de la Administración de Donald Trump, el número de decisiones había disminuido. En noviembre y diciembre de 2025, las decisiones sobre asilo cayeron a 8.800.