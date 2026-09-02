Trasladan a Lima al líder de la banda criminal peruana Los Pulpos capturado en Bolivia

Cruz Torres, uno de los delincuentes más buscados de Perú, sobre quien pesaba una orden de captura internacional y una recompensa de 500.000 soles (unos 148.000 dólares) para quien diese información de su paradero, llegó a la capital peruana en medio de fuertes medidas de seguridad.

Un avión Hércules L-100 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) lo trajo desde la ciudad de Juliaca, donde pasó la última noche después de que las autoridades bolivianas lo entregaran a sus pares peruanos en Desaguadero, el principal paso fronterizo terrestre entre ambas naciones, ubicado a orillas del lago Titicaca.

En el avión también fue trasladado Gabriel Mendocilla, de 23 años, también presunto miembro de Los Pulpos que se encontraba junto a Cruz Torres en el momento de su detención.

A bordo de la aeronave viajó el ministro del Interior, César Astudillo, quien explicó que 'Jhonsson Pulpo' será puesto a disposición del juez que lo condenó a cadena perpetua para que ordene su ingreso en prisión.

Astudillo recalcó el prontuario del cabecilla criminal, por robo agravado, secuestro con muerte, extorsión, sicariato (asesinato por encargo) y organización criminal.

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El ministro afirmó que Cruz Torres tiene "relación directa" con el secuestro y matanza atribuida a Los Pulpos el pasado domingo en la ciudad de Trujillo, donde un empresario minero fue raptado durante más de un día y sus cuatro acompañantes asesinados en el acto.

Por su parte, el vicepresidente y primer ministro del Gobierno, Luis Galarreta, recordó la promesa realizada en la campaña electoral por la presidenta, Keiko Fujimori, de trabajar "desde el primer día contra esta lacra de la sociedad que son los delincuentes asesinos".

"no vamos a permitir que estos delincuentes amenacen a la sociedad y al Estado. La Policía ha tenido una respuesta inmediata. No importan en qué países estén, nosotros vamos a ir a por estos delincuentes", apuntó.

'Jhonsson Pulpo' es la tercera generación de una dinastía de criminales que a inicios de los años 90 creó Los Pulpos, el mayor clan criminal del país, surgido en la ciudad de Trujillo, ubicada en la coste norte, a unos 570 kilómetros de Lima.

Desde muy joven, tras el encarcelamiento de su padre, Jhon Cruz Arce ('Jhon Pulpo'), Cruz Torres ha conseguido expandir los tentáculos de Los Pulpos más allá de Trujillo hasta llegar a otros países de Suramérica, desde donde ordenaba secuestros en los que ordenaba mutilar de dedos y orejas de sus víctimas para exigir millonarios rescates.

Su búsqueda tomó varios años, ya que inicialmente se sospechaba que se había instalado en Chile junto a miembros del clan familiar, si bien en la última etapa las miradas se centraron en Bolivia, donde a inicios de este año fue detenida la pareja de 'Jhonsson Pulpo', Keysi Salvatierra.