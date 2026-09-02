Trump acelera la firma de contratos tras histórico acuerdo petrolero con Venezuela

Wright, quien llegó la noche del martes a Caracas, presenció la firma de acuerdos del Gobierno venezolano con las petroleras Chevron y Eni, así como con la eléctrica General Electric (GE) Vernova a fin de aumentar la producción petrolera y mejorar el debilitado sistema de electricidad del país.

"Hoy es un día histórico en la transformación de Venezuela y la expansión de las posibilidades para el pueblo venezolano. La misión del presidente (Donald) Trump en Venezuela es directa y sencilla: traer la paz, la libertad, la oportunidad y la prosperidad al pueblo de Venezuela", manifestó Wright en una transmisión del canal estatal VTV, de acuerdo a una traducción simultánea.

"Estamos tratando de ir a la velocidad de la luz. El presidente Trump no quería ir a una velocidad lenta, sino que quería ir a la velocidad más rápida posible para transformar a Venezuela", continuó el funcionario estadounidense en una comparecencia ante periodistas después de la ceremonia en la que fueron suscritos los convenios entre la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), la también venezolana Primavera (de capital privado), Eni, Chevron y GE Vernova.

En su declaración, la presidenta encargada de Venezuela le pidió a Wright transmitir un agradecimiento al Departamento de Estado, a la Secretaría de Energía y a todo el Gobierno estadounidense en su conjunto "por todo el esfuerzo" que, aseguró, han desplegado para "tener acuerdos ganar-ganar, de mutuo beneficio".

Rodríguez, de hecho, volvió a defender el macroacuerdo con Estados Unidos y dijo que espera que la "producción de 65.000 millones de barriles que están en reserva" en los 17 campos que Washington explotará "se traduzca también en beneficio" para los estadounidenses.

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También defendió al empresario Alejandro Betancourt, director de la empresa que explotará petróleo venezolano para Estados Unidos y quien ha sido investigado en España y Suiza por presuntos blanqueo de capitales y fraude fiscal, al asegurar que él está "sobreseído hace años" en el país suramericano.

Previamente, en una entrevista concedida a la cadena CNBC en Caracas, Wright hizo lo propio y dijo que Betancourt ha "demostrado ser un operador muy competente". Lo mismo hizo el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.

Según EE.UU., la empresa de Betancourt, North American Blue Energy Partners (NABEP), ha otorgado a la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Guerra una participación accionaria del 35 % en la empresa.

El documento firmado entre Venezuela y Chevron este miércoles busca el reconocimiento de los contratos de conversión de las empresas mixtas Petroboscán, Petropiar y Petroindependencia, constituidas entre PDVSA y la compañía norteamericana, a los términos de la nueva ley de hidrocarburos, reformada el pasado enero.

Chevron anunció este miércoles que ampliará sus operaciones en Venezuela para llegar a invertir 7.000 millones de dólares durante los próximos cinco años y que duplicará su producción en este país.

En un comunicado, la petrolera detalló que ha alcanzado acuerdos que mejoran las condiciones fiscales, comerciales y legales para sus empresas conjuntas en el país suramericano.

Entretanto, Venezuela y Eni rubricaron un contrato de participación productiva de hidrocarburos en el bloque Junín 5 de la Faja Petrolífera del Orinoco, la mayor reserva de crudo en el mundo que abarca una vasta zona entre el centro-este y el este de Venezuela, así como un "acuerdo de transición" de esa área.

De igual forma, la estatal venezolana suscribió un contrato de participación productiva en el oriental bloque Budare-Elotes con la empresa Primavera.

Por último, también fue firmada una "alianza estratégica" con General Electric (GE) Vernova para la recuperación de la infraestructura eléctrica de la industria petrolera del país suramericano y para el "impulso de varios proyectos relacionados con el fortalecimiento del sistema eléctrico nacional".

Venezuela sufre desde hace años fallas en el suministro eléctrico, sobre todo en regiones alejadas de Caracas, de las que el chavismo ha responsabilizado a las sanciones extranjeras, principalmente las estadounidenses, mientras que la oposición y expertos aseguran que es el resultado de la corrupción y la falta de mantenimiento, entre otros factores.

Durante la comparecencia ante los medios, Rodríguez fue preguntada por el tema electoral y dijo que en su país habrá elecciones en la medida que esté preparado para ello e indicó que ha trabajado "sin descanso" para que la nación suramericana esté "lista".

Poco antes, Trump había señalado que Rodríguez "quiere" que se celebren elecciones, pero opinó que el país todavía "no está preparado" para unos comicios, aunque espera que se celebren "pronto".

Trump dio estas declaraciones tras el acuerdo del viernes con el Gobierno de Rodríguez y en medio críticas que señalan que Washington ya no está interesado en la democratización del país.