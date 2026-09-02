Una ONG alerta sobre el traslado de presos políticos a otra cárcel en Venezuela

"El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) alerta sobre traslados arbitrarios en el centro de reclusión El Rodeo I, luego de que varios autobuses ingresaran al penal la tarde de este miércoles, 2 de septiembre", dijo el Clipp en un mensaje publicado en X, sin precisar el número de presos movilizados.

La organización aseguró que los familiares de los presos presumen que podrían haber sido llevados al Fuerte Guaicaipuro y la cárcel de Yare II, ambas en el mismo estado Miranda.

Según el Clipp, los parientes permanecen a las afueras de El Rodeo exigiendo la presencia del director, "quien -afirman- se niega a salir para dar explicaciones". También denuncian que han recibido malos tratos por parte del personal.

En un video compartido por la ONG junto a la publicación, María Soto, madre del teniente Luis Manuel Paiva Soto, advirtió que las autoridades no le avisaron sobre el traslado de su hijo.

Paiva Soto acusado de ser partícipe de un ataque marítimo en 2020 por el cual, según el Ejecutivo, la oposición pretendía una invasión militar de Venezuela.

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Activistas de la ONG Alianza por la Libertad de los Presos Políticos exigieron el martes al ministro para el Servicio Penitenciario de Venezuela, Julio García Zerpa, que atienda lo que consideraron como irregularidades en las cárceles del país, donde la alimentación y la atención de salud es deficiente, según denunciaron.

El mismo martes, la ONG Foro Penal indicó que en Venezuela hay 328 presos políticos, de los cuales 317 son hombres y 11 son mujeres, según un boletín con fecha de corte hasta el pasado 31 de agosto.

El Gobierno encargado de Delcy Rodríguez niega que en Venezuela haya presos políticos y asegura que son personas que cometieron delitos, una afirmación que rechazan partidos opositores y organizaciones derechos humanos.

Sin embargo, desde que fue capturado Nicolás Maduro en enero pasado, la Administración de Rodríguez ha emprendido un proceso de excarcelaciones que ya suma más de mil liberados, según dijo la propia mandataria la semana pasada.